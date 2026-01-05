Ключевые моменты:

Бесплатный курс по украинскому языку стартует 12 января.

Продолжительность – 28 дней.

Варианты: курс перехода на украинский или базовый грамматический.

Программа: грамматика, словарь, правописание, пунктуация; ежедневные задания, чат с модераторами, разговорные клубы.

Участники смогут выбрать два варианта обучения

Одесский городской совет приглашает одесситов принять участие в 45 курсе всеукраинского проекта «Единые» для изучения украинского языка. Уже 12 января начнутся занятия, которые продлятся 28 дней. К слову, участники могут выбрать один из двух вариантов:

курс перехода на украинский язык;

базовый грамматический курс

На безвозмездных уроках одесситы могут овладеть грамматикой, словарным запасом, правописанием и пунктуацией. Участников ждут удобные материалы, ежедневные короткие задания, общение с новыми людьми, чат с профессиональными модераторами. Кроме этого будут разговорные клубы онлайн и офлайн с играми и интересными темами.

Следует отметить, что в конце состоится тестирование и по желанию можно получить даже сертификат.

Регистрация бесплатна для всех желающих из любой точки мира. Подробности и записи по форме. Проект поддерживает уполномоченный по защите украинского языка.

