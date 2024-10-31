Одесский депутат угодил в скандал из-за «плохого языка»

Соответствующий отрывок видео с заседания, состоявшегося 30 октября, распространили соцсети и одесские Телеграм-каналы. На нем Иваницкий говорит по-русски, после чего замечает: «Сейчас штрафанут снова, перехожу на эту «погану мову».

Скандал с одесским депутатом: как отреагировали его коллеги

Вскоре на депутата обрушился шквал критики от части коллег и активистов, обвинивших его в нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В частности, депутат горсовета Ольга Квасницкая заявила, что Иваницкий пренебрежительно отнесся к языку, «за который сегодня отдают свои жизни граждане Украины и за который каждый день убивает россия» и пообещала направить соответствующее обращение в компетентные органы.

«Надеюсь, что жители Одессы сделают так же! Нельзя простить представителям вашим нарушение закона и откровенного пренебрежения к символу нашей государственности!»,

– добавила Квасницкая.

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А вот глава департамента образования и науки Елена Буйневич, напротив, поддержала Иваницкого:

«Поддерживаю (Александра Иваницкого – ред.) и благодарю за то, что учебные заведения всегда могут рассчитывать на Вас. Я умею смотреть первоисточники и хорошо знаю, как из отрывка можно сделать сенсацию.

У меня когда-то это вызвало негодование. Затем смех. А сейчас мне жаль, что даже люди опытные, бесспорно умные, ведутся на такую дешевую подделку фактов. Это результат эмоционального истощения каждого из нас, информационная гигиена отодвинута на потом. А зря»,

– написала она у себя в Facebook.

В свою очередь представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк заявила в одном из комментариев, что будет анализировать всю запись и делать выводы, исходя из нее.

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Что думает о «языковом скандале» сам депутат

При этом сам Александр Иваницкий уверен, что оправдываться ему не за что и считает вспыхнувший скандал ничем иным, как провокацией.

Как пояснил депутат сегодня на своей странице в Facebook, «плохим» он назвал не украинский, а русский язык.

Он также пояснил, что вел заседание комиссии на государственном языке, сделав исключение лишь для одного из участников и прокомментировал это соответствующим образом.

«Относительно тех, кто разгоняет это как «зраду» – вы передаете пас россиянам. А учитывая, как активно вы отрабатываете эту тему, ваши действия вполне сознательны. Или вас возмущает то, что я назвал русский язык плохим?

Спасибо за поддержку коллегам и адекватным людям, которые не ведутся на откровенные провокации – вас точно больше»,

– написал Иваницкий.

Как сообщалось ранее, деколонизация добралась и до одесского фуникулера. Из надписи на сооружении убрана русская буква «и», ее заменили на украинскую «і».

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