Новости Одессы и Одесской области

Закон о государственном языке: как его будут выполнять на Юге Украины

Закон о государственном языке: как его будут выполнять на Юге Украины

В начале августа представительницей языкового омбудсмена на Юге Украины стала Ярослава Витко-Присяжнюк, председатель общественной организации «Одесса украиноязычная». На днях она встретилась с одесситами и рассказала, как на Юге Украины будут внедряться нормы Закона о государственном языке.

Основной механизм влияния на тех, кто не соблюдает нормы Закона и не оказывает услуги на государственном языке – это жалоба в письменном виде. Подать ее можно как в электронном виде, так и написать письмо (контакты здесь).

Представительница языкового омбудсмена на Юге Украины2

Но главное, на что следует обратить внимание – это доказательства и данные субъекта правонарушения. Не больше пяти процентов жалоб оформляются по правилам, констатирует Ярослава Витко-Присяжнюк. Из-за ненадлежащего оформления часто невозможно установить нарушителя и выдать ему соответствующий протокол. Но даже если все оформлено по всем правилам, сначала нарушитель получит предупреждение, и если оно не будет принято во внимание, только тогда будет выписан штраф от 3400 до 11900 гривен. Впрочем, предприниматели – люди в большинстве своем законопослушные, настаивает представительница языкового омбудсмена, и исправляются уже после первого замечания.

Статья по теме: Как выучить украинский язык легко и быстро?

Еще один вопрос очень интересовал одесситов – это реакция полиции на «языковые конфликты». Полиция не должна выезжать на подобные вызовы, прокомментировала представительница языкового омбудсмена.

Представительница языкового омбудсмена на Юге Украины4

Ярослава Витко-Присяжнюк

Однако даже не обслуживание на государственном языке является основной проблемой. Вывески – вот от чего «дергается глаз». Однако и здесь есть важные моменты:

– Одна из первых жалоб, которую я рассматривала, касалась именно вывески на английском языке, содержащем слово Odessa. Мы проверили эту вывеску через реестр. Оказалось, что торговая марка и предприниматель не нарушил закон.

Читайте также: Английская Википедия «украинизировала» Одессу

Большое количество жалоб поступает на госслужащих высшего ранга, которые по Закону о государственной службе должны общаться на украинском. Именно по этому поводу они хотели бы поговорить с мэром города Геннадием Трухановым, когда в Одессу приехал Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка. Но эта встреча так и не состоялась – ни до главы города, ни до его заместителей не дозвонились. Так что этот разговор еще впереди.

Обязательно хочет встретиться Ярослава и с ректорами высших учебных заведений, ведь по ее данным, в вузах часто нарушаются языковые нормы и предметы преподаются на русском языке. То же касается дошкольного и внешкольного образования, но проконтролировать предоставление этих услуг сложно.

Представительница языкового омбудсмена на Юге Украины3

Впрочем, Ярослав Витко-Присяжнюк настаивает на том, что она и ее коллеги не какие-то «бабайки», которые должны жестко разбираться с нарушителями. Прежде всего, они должны мягко, но настойчиво внедрять языковые нормы. Кстати, в Законе для этого предусмотрена организация специальных курсов, но на это нет ни бюджета, ни механизма. Все ложится на плечи энтузиастов и неравнодушных людей. Тем не менее, в Одессе сегодня работает десяток бесплатных языковых украинских клубов.

Читайте также: На юге Украины появилась представительница языкового омбудсмена

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить