Закон о государственном языке: как его будут выполнять на Юге Украины

В начале августа представительницей языкового омбудсмена на Юге Украины стала Ярослава Витко-Присяжнюк, председатель общественной организации «Одесса украиноязычная». На днях она встретилась с одесситами и рассказала, как на Юге Украины будут внедряться нормы Закона о государственном языке.

Основной механизм влияния на тех, кто не соблюдает нормы Закона и не оказывает услуги на государственном языке – это жалоба в письменном виде. Подать ее можно как в электронном виде, так и написать письмо (контакты здесь).

Но главное, на что следует обратить внимание – это доказательства и данные субъекта правонарушения. Не больше пяти процентов жалоб оформляются по правилам, констатирует Ярослава Витко-Присяжнюк. Из-за ненадлежащего оформления часто невозможно установить нарушителя и выдать ему соответствующий протокол. Но даже если все оформлено по всем правилам, сначала нарушитель получит предупреждение, и если оно не будет принято во внимание, только тогда будет выписан штраф от 3400 до 11900 гривен. Впрочем, предприниматели – люди в большинстве своем законопослушные, настаивает представительница языкового омбудсмена, и исправляются уже после первого замечания.

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Еще один вопрос очень интересовал одесситов – это реакция полиции на «языковые конфликты». Полиция не должна выезжать на подобные вызовы, прокомментировала представительница языкового омбудсмена.

Однако даже не обслуживание на государственном языке является основной проблемой. Вывески – вот от чего «дергается глаз». Однако и здесь есть важные моменты:

– Одна из первых жалоб, которую я рассматривала, касалась именно вывески на английском языке, содержащем слово Odessa. Мы проверили эту вывеску через реестр. Оказалось, что торговая марка и предприниматель не нарушил закон.

Большое количество жалоб поступает на госслужащих высшего ранга, которые по Закону о государственной службе должны общаться на украинском. Именно по этому поводу они хотели бы поговорить с мэром города Геннадием Трухановым, когда в Одессу приехал Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка. Но эта встреча так и не состоялась – ни до главы города, ни до его заместителей не дозвонились. Так что этот разговор еще впереди.

Обязательно хочет встретиться Ярослава и с ректорами высших учебных заведений, ведь по ее данным, в вузах часто нарушаются языковые нормы и предметы преподаются на русском языке. То же касается дошкольного и внешкольного образования, но проконтролировать предоставление этих услуг сложно.

Впрочем, Ярослав Витко-Присяжнюк настаивает на том, что она и ее коллеги не какие-то «бабайки», которые должны жестко разбираться с нарушителями. Прежде всего, они должны мягко, но настойчиво внедрять языковые нормы. Кстати, в Законе для этого предусмотрена организация специальных курсов, но на это нет ни бюджета, ни механизма. Все ложится на плечи энтузиастов и неравнодушных людей. Тем не менее, в Одессе сегодня работает десяток бесплатных языковых украинских клубов.

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