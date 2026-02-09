Ключевые моменты:

Прокуратура Одессы передала в суд дело о хищении средств на реабилитацию наркозависимых.

Главная подозреваемая – депутатка горсовета из комиссии здравоохранения.

Фальшивые отчеты: завышенное количество пациентов, не предоставленные услуги, вымышленные расходы на питание.

Деньги не дошли до наркозависимых – часть не проходила курс или платила самостоятельно.

Ущерб бюджету: более 2 млн грн, арест недвижимости и авто фигурантов.

Пациенты только на бумаге

Одесская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт по схеме хищения денег, выделенных на программу реабилитации людей с наркозависимостью. По данным расследования, главной подозреваемой является депутат Одесского горсовета, входившая в постоянную комиссию по вопросам здравоохранения. Добавим, что схему реализовала группа из семи человек, включая чиновников КНП «Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом», работником Департамента здравоохранения Одесского горсовета, директором коммунального предприятия для помощи наркозависимым и ФОПами.

Стоит отметить, что группа получила 7,5 млн. грн. на программу «28 дней». В отчетах зафиксировали фальшивые данные: завышенное количество пациентов, не предоставленные услуги и вымышленные расходы на питание. Как вы поняли деньги, не дошли до наркозависимых — часть людей не проходила курс вообще или платила самостоятельно. В результате подтвердили ущерб бюджету более 2 млн грн.

Суд арестовал недвижимость и авто фигурантов для возмещения ущерба. Семью участникам объявили подозрение по статьям УКУ о завладении имуществом в особо крупных размерах организованной группой, легализацию доходов от преступления и служебную подделку документов.

