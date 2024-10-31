Европейские соцслужбы могут забрать детей у украинских беженцев: как это предотвратить

С началом войны многие украинские семьи были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь в странах Европейского Союза. Но в новой среде украинские беженцы получили не только возможности, но столкнулись с вызовами.

Одним из таких европейских «сюрпризов» стали социальные службы. Во многих странах действуют значительно более жесткие правила по уходу за детьми, чем в Украине. Часть беженцев столкнулась с ситуацией, когда социальные работники наведывались домой из-за «ненадлежащего» вида детей.

Мы пообщались с экс-руководительницей службы по делам детей в Одессе Юлией Никандровой, чтобы разобраться, какие правила диктуют соцслужбы Европы, почему они могут принимать радикальные решения и как украинским беженцам адаптироваться к условиям новой страны.

Что считается неприемлемым в ЕС?

Европейские социальные службы действуют по принципам строгой защиты прав ребенка, и поведение, которое в некоторых украинских семьях считается нормальным, для них может стать основанием для изъятия детей из семьи.

Юлия Никандрова, экс-руководительница службы по делам детей в Одессе, которая занимала эту должность почти пять лет, объясняет, что любое домашнее насилие, даже легкие толчки, шлепки или крик, в странах ЕС может считаться серьезным нарушением.

«Если ты бьешь ребенка и попадаешь в поле зрения социальной службы и полиции, а они работают вместе, твоего ребенка заберут 100%. А если ребенок пожалуется, что его бьют, 90%, что его заберут», — отмечает Никандрова.

Речь идет о бытовых вещах, которые в Украине иногда считаются привычными, например шлепок или резкий тон в воспитании. В таких странах, как Германия, Швеция, Норвегия, даже небольшое физическое или эмоциональное насилие вызывает внимание общества и соответствующих служб.

Ненадлежащий уход за ребенком как причина вмешательства

Еще одна распространенная причина — ненадлежащий уход. Если ребенок ходит в школу в неряшливой одежде или у него нет с собой еды, учителя и социальные работники могут обратиться к родителям. Это также может стать поводом посетить место, где живет семья, чтобы оценить, удовлетворяются ли потребности ребенка.

Европейские соцслужбы могут проверить наличие продуктов в холодильнике, одежды и даже учебных материалов для развития ребенка. Юлия Никандрова добавляет, что для социальных служб абсолютно неважно, что у семьи могут быть низкие доходы или возможности.

«Они готовы помочь, но при условии постоянного контроля», — комментирует эксперт.

Как избежать изъятия детей?

Основное, что советует Юлия Никандрова, — это строго соблюдать правила страны пребывания и быть внимательными к потребностям детей. Если семья попала под внимание социальных служб, паниковать не стоит, но важно адекватно реагировать, предоставлять всю необходимую информацию и избегать любых действий, которые могут свидетельствовать о пренебрежении потребностями ребенка.

Сосуществование в другой культуре требует от украинцев формирования новых привычек, которые для европейцев являются базовыми. Это поможет не только избежать недоразумений, но и сохранить стабильность и безопасность семьи за границей.

Полное интервью с Юлией Никандровой смотрите на нашей странице в YouTube.