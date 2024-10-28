35 лет назад украинский язык получил статус государственного

28 октября 1989 года Верховная Рада приняла Закон «О языках в Украинской ССР». С этого дня украинский язык получил государственный статус.
35 лет назад, в октябре 1989 года, украинцы впервые получили языковой закон, который во многом перекликался с аналогичными актами, принятыми в Грузии и государствах Балтии.
Закон гарантировал гражданам Украины национально-культурные и языковые права. Также признавалась ценность всех национальных языков. Русский язык признавался языком межнационального общения народов СССР. Выбор языка межличностного общения был неотъемлемым правом самих граждан.
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Государственные акты должны были принимать на украинском языке, а обнародоваться еще и на русском. Официальные документы, в частности паспорт, выдавались на двух языках.
Закон регулировал сферы образования, науки, культуры, юриспруденции и тому подобное. Так обучение и воспитательная работа должны были вестись на украинском языке, впрочем изучение русского было обязательным. Сохранялся и свободный выбор языка обучения. Ученые имели право оформлять свои работы на украинском или русском языках, по желанию. В культуре господствующее положение сохраняли оба языка, однако государство должно было обеспечить развитие украиноязычного кино и театрального искусства.
Несмотря на сохранение в государстве значительной роли русского языка, закон стал первым весомым достижением национально-демократических сил на пути к независимости. Позже на его основании составили государственную программу развития языка на период до 2000 года. Утверждение украинского должно было происходить в регионах поэтапно.
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