35 лет назад украинский язык получил статус государственного

35 лет назад, в октябре 1989 года, украинцы впервые получили языковой закон, который во многом перекликался с аналогичными актами, принятыми в Грузии и государствах Балтии.

Закон гарантировал гражданам Украины национально-культурные и языковые права. Также признавалась ценность всех национальных языков. Русский язык признавался языком межнационального общения народов СССР. Выбор языка межличностного общения был неотъемлемым правом самих граждан.

Государственные акты должны были принимать на украинском языке, а обнародоваться еще и на русском. Официальные документы, в частности паспорт, выдавались на двух языках.

Закон регулировал сферы образования, науки, культуры, юриспруденции и тому подобное. Так обучение и воспитательная работа должны были вестись на украинском языке, впрочем изучение русского было обязательным. Сохранялся и свободный выбор языка обучения. Ученые имели право оформлять свои работы на украинском или русском языках, по желанию. В культуре господствующее положение сохраняли оба языка, однако государство должно было обеспечить развитие украиноязычного кино и театрального искусства.

Несмотря на сохранение в государстве значительной роли русского языка, закон стал первым весомым достижением национально-демократических сил на пути к независимости. Позже на его основании составили государственную программу развития языка на период до 2000 года. Утверждение украинского должно было происходить в регионах поэтапно.

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