Новости Одессы и Одесской области

Самый знаменитый отель Одессы лишился вывески из-за нарушения закона

Самый знаменитый отель Одессы лишился вывески из-за нарушения закона

В центре Одессы демонтировали русскоязычную вывеску «Гостиница Пассаж» в рамках исполнения языкового закона.

Об этом сообщила представитель языкового омбудсмена на Юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

«Результат в самом центре Одессы, которым хочется поделиться», – написала она на своей странице в соцсети.

Пассаж: было и стало

Ярослава Витко-Присяжнюк также сообщила, что демонтажу вывески предшествовало обращение в горсовет, чтобы по документам узнать, имеет ли она отношение к историческому памятнику. В итоге выяснилось, что вывески не было сразу после строительства, она появилась гораздо позже, и поэтому законом не охраняется.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал городские власти демонтировать таблички и рекламу, нарушающие языковой закон, а граждан – сообщать о нарушениях.

Ранее активисты ОО «Деколонизация. Украина» потребовали демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз» в Одессе, напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о демонтаже русскоязычной вывески знаменитого Книжного рынка.

А об «изюминках» одесского Пассажа вы можете узнать, прочитав нашу статью: Исторические одесские изюминки: а вы об этом знали?

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