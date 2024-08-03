Языковой скандал в Затоке: почему из кафе выставили посетительницу? (видео)

Посетительницу кафе отказались обслуживать на государственном языке

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», накануне владелец заведения отказался обслуживать посетительницу на украинском языке (напомним, что использование государственного языка в общественных учреждениях требует языковой закон). Более того, ее даже выставили на улицу.

Возмущенная девушка (по информации из соцсетей, она приехала на отдых из Львова) вызвала полицию, но ожидаемой реакции от стражей порядке не последовало.

«На улице мы разговаривали с владельцем заведения, который агрессивно защищал русский язык и сказал, что никогда ни он, ни его семья, которая вся работает в этом заведении, не перейдут на государственный и будут обслуживать только на языке оккупанта, и им «наплевать на ваши законы». Предупреждения от полиции к владельцу заведения я так и не услышала, но вместе с ними я зашла в заведение Z, из которого нас вместе с сотрудниками полиции снова выгнали, указав, что это «частная собственность». Создалось впечатление, что полиция на стороне русскоговорящего владельца общественного учреждения»,

– жалуется пострадавшая в соцсетях.

На скандал отреагировала представитель языкового омбудсмена

Ситуацию в Затоке прокомментировала представитель уполномоченного по защите государственного языка на Юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

По ее словам, жалоба на «Burger Z» находится на особом контроле уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

«Ситуация с отказом обслуживать гражданку Украины на государственном языке в кафе в Затоке Одесской области в мгновение ока стала резонансной не только в соцсетях. По ее последствиям я лично разговаривала с В., языковые права которой были нарушены, и правоохранителями области, которые повторно посетили заведение и встретились с владельцами.

По результатам жалобы и приказу Уполномоченного начаты меры государственного контроля по соблюдению языкового закона владелицей этого заведения. Будут приняты все необходимые меры реагирования, а также проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа с представителями сферы обслуживания Одесщины»,

– написала в Facebook Витко-Присяжнюк.

Она также подчеркнула, что нарушение прав граждан на получение информации на государственном языке недопустимо, тем более что во время войны украинцы особенно остро реагируют на использование русского языка в публичном пространстве и нарушение языкового закона.

Напомним, ранее ресторан «Веранда» на одесском пляже Ланжерон, попал в языковой скандал из-за песен на русском языке.

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