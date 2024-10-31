Одеський депутат потрапив у скандал через «погану мову»

Відповідний уривок відео із засідання, що відбулося 30 жовтня, поширили соцмережі та одеські телеграм-канали. На ньому Іваницький розмовляє російською, після чого зауважує: «Зараз штрафануть знову, переходжу на цю «погану мову».

Скандал з одеським депутатом: як відреагували його колеги

Незабаром на депутата обрушився шквал критики від частини колег та активістів, які звинуватили його в порушенні Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Зокрема, депутат міськради Ольга Квасніцька заявила, що Іваницький зневажливо поставився до мову, «за яку сьогодні віддають свої життя громадяни України і за яку щодня вбиває рф» і пообіцяла направити відповідне звернення до компетентних органів.

«Маю надію, що мешканці Одеси зроблять так само! Не можна пробачати представникам вашим порушення закону та відвертої зневаги до символу нашої державності!»,

– додала Квасніцька.

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А ось голова департаменту освіти і науки Олена Буйневич, навпаки, підтримала Іваницького:

«Підтримую (Олександра Іваницького – ред.) та дякую за те, що заклади освіти завжди можуть розраховувати на Вас. Я вмію дивитися першоджерела і добре знаю, як з уривка можна зробити сенсацію.

В мене колись це викликало обурення. Потім сміх. А зараз мені шкода, що навіть люди досвідчені, безперечно розумні ведуться на таку дешеву підробку фактів. Це результат емоційного виснаження кожного з нас , інформаційна гігієна відсунута на потім. А дарма»,

– написала вона у себе у Facebook.

У свою чергу представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк заявила в одному з коментарів, що аналізуватиме весь запис і робитиме висновки, виходячи з нього.

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Що думає про «мовний скандал» сам депутат

При цьому сам Олександр Іваницький впевнений, що виправдовуватися йому нема за що і вважає цей скандал нічим іншим, як провокацією,

Як пояснив депутат сьогодні на своїй сторінці у Facebook, «поганою» він назвав не українську, а російську мову.

Він також пояснив, що вів засідання комісії державною мовою, зробивши виняток лише для одного з учасників та прокоментував це відповідним чином.

«Щодо тих, хто розганяє це як «зраду» – ви передаєте пас росіянам. А зважаючи на те, як активно ви відпрацьовуєте цю тему, ваші дії цілком свідомі. Чи вас обурює те, що я назвав російську мову поганою?

Дякую за підтримку колегам та адекватним людям, які не ведуться на відверті провокації – вас точно більше»,

– написав Іваницький.

Як повідомлялося раніше, деколонізація дісталася і до одеського фунікулера. З напису на споруді прибрано російську букву «і», її замінили на українську «і».

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