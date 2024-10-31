Одеський депутат потрапив у скандал через «погану мову»

Депутат Одеської міськради від партії мера «Довіряй справам» Олександр Іваницький опинився в центрі мовного скандалу, коли на засіданні комісії з питань ЖКГ заявив, що «переходить на погану мову».
Відповідний уривок відео із засідання, що відбулося 30 жовтня, поширили соцмережі та одеські телеграм-канали. На ньому Іваницький розмовляє російською, після чого зауважує: «Зараз штрафануть знову, переходжу на цю «погану мову».
Скандал з одеським депутатом: як відреагували його колеги
Незабаром на депутата обрушився шквал критики від частини колег та активістів, які звинуватили його в порушенні Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Зокрема, депутат міськради Ольга Квасніцька заявила, що Іваницький зневажливо поставився до мову, «за яку сьогодні віддають свої життя громадяни України і за яку щодня вбиває рф» і пообіцяла направити відповідне звернення до компетентних органів.
«Маю надію, що мешканці Одеси зроблять так само! Не можна пробачати представникам вашим порушення закону та відвертої зневаги до символу нашої державності!»,
– додала Квасніцька.
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А ось голова департаменту освіти і науки Олена Буйневич, навпаки, підтримала Іваницького:
«Підтримую (Олександра Іваницького – ред.) та дякую за те, що заклади освіти завжди можуть розраховувати на Вас. Я вмію дивитися першоджерела і добре знаю, як з уривка можна зробити сенсацію.
В мене колись це викликало обурення. Потім сміх. А зараз мені шкода, що навіть люди досвідчені, безперечно розумні ведуться на таку дешеву підробку фактів. Це результат емоційного виснаження кожного з нас , інформаційна гігієна відсунута на потім. А дарма»,
– написала вона у себе у Facebook.
У свою чергу представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк заявила в одному з коментарів, що аналізуватиме весь запис і робитиме висновки, виходячи з нього.
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Що думає про «мовний скандал» сам депутат
При цьому сам Олександр Іваницький впевнений, що виправдовуватися йому нема за що і вважає цей скандал нічим іншим, як провокацією,
Як пояснив депутат сьогодні на своїй сторінці у Facebook, «поганою» він назвав не українську, а російську мову.
Він також пояснив, що вів засідання комісії державною мовою, зробивши виняток лише для одного з учасників та прокоментував це відповідним чином.
«Щодо тих, хто розганяє це як «зраду» – ви передаєте пас росіянам. А зважаючи на те, як активно ви відпрацьовуєте цю тему, ваші дії цілком свідомі. Чи вас обурює те, що я назвав російську мову поганою?
Дякую за підтримку колегам та адекватним людям, які не ведуться на відверті провокації – вас точно більше»,
– написав Іваницький.
Як повідомлялося раніше, деколонізація дісталася і до одеського фунікулера. З напису на споруді прибрано російську букву «і», її замінили на українську «і».
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