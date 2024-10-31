Стала известна судьба «Кадорра» после смерти основателя: что будет с одесскими недостроями

После смерти главы KADORR Group Аднана Кивана новым руководителоем строительной корпорации стал его сын Руслан Киван. Он заверил, что продолжит вести все направления бизнеса, которые начинал его отец, придерживаясь тех же принципов и постулатов.
Обращение Руслана Кивана было обнародовано сегодня на странице KADORR Group в Facebook.
«Я беру на себя все гарантийные обязательства, которые дал отец, и несу полную ответственность за их выполнение. Я продолжу вести все направления бизнеса, которые начинал мой отец, придерживаясь тех же принципов и постулатов: высокой морали, честности и веры в Бога. Наши стройки будут продолжать реализовываться, и все проекты будут работать так же, как и раньше», – сказано в обращении.
По словам Руслана Кивана, его отец всегда был для него источником вдохновения, силы и мудрости, и его цель – сохранить его наследие и передать его ценности следующим поколениям.
Напомним, крупнейшего одесского застройщика, бизнесмена и мецената, основателя строительной корпорации KADORR Group Аднана Кивана не стало 28 октября 2024 года.
Компания «Кадорр» стала крупнейшим застройщиком в Одессе. Одним из символов города сегодня являются его жилые комплексы – «Жемчужины». Застройщик отличился тем, что давал каждому клиенту свои персональные гарантии на качество и сроки строительства. И в целом этот принцип работал до конца жизни Аднана Кивана.
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