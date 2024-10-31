Стала известна судьба «Кадорра» после смерти основателя: что будет с одесскими недостроями

Обращение Руслана Кивана было обнародовано сегодня на странице KADORR Group в Facebook.

«Я беру на себя все гарантийные обязательства, которые дал отец, и несу полную ответственность за их выполнение. Я продолжу вести все направления бизнеса, которые начинал мой отец, придерживаясь тех же принципов и постулатов: высокой морали, честности и веры в Бога. Наши стройки будут продолжать реализовываться, и все проекты будут работать так же, как и раньше», – сказано в обращении.

По словам Руслана Кивана, его отец всегда был для него источником вдохновения, силы и мудрости, и его цель – сохранить его наследие и передать его ценности следующим поколениям.

Напомним, крупнейшего одесского застройщика, бизнесмена и мецената, основателя строительной корпорации KADORR Group Аднана Кивана не стало 28 октября 2024 года.

Компания «Кадорр» стала крупнейшим застройщиком в Одессе. Одним из символов города сегодня являются его жилые комплексы – «Жемчужины». Застройщик отличился тем, что давал каждому клиенту свои персональные гарантии на качество и сроки строительства. И в целом этот принцип работал до конца жизни Аднана Кивана.

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