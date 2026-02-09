Ключевые моменты:

Алена Балаба обвиняет победителя конкурса памятника Лесе Украинке в Одессе в плагиате работ советской скульпторки Галины Кальченко.

Балаба сомневается в компетентности членов жюри и организаторов, видит намерение «сделать украинское в Одессе смешным и отвратительным»

Кто такая Галина Кальченко.

Похожие скульптуры?

Одесская активистка Алена Балаба написала в своем сообщении, что скульптура Леси Украинки является прямым плагиатом работ советской скульпторки Галины Кальченко. «Даже поза та же самая, только шаль покорежило», — пишет Алена Балаба, сравнивая проекты.

Балаба напоминает скандал 2017 года в Нью-Йорке, когда скульптуру балерины известного художника Джеффа Кунса возле Рокфеллер-центра сразу распознали как плагиат из фарфоровой фигуры украинской художницы Оксаны Жникруп. Тогда художники «забили во все колокола».

Активистка отметила, что сейчас мало кто помнит этот скандал, но почему все молчат об одесском? Авторка публикации подвергает сомнению компетентность организаторов конкурса и 12 членов жюри: «Только не говорите мне, что организаторы конкурса и 12 уважаемых членов «компетентного» жюри совершенно не знакомы с историей искусства и даже не догадывались о скульптурах Кальченко». По ее мнению, цель — «сделать все украинское в Одессе намеренно смешным или отвратительным», приводя пример скамеек в парке Шевченко.

Справка «Одесской жизни»

Галина Кальченко — украинская скульптор, член Киевской организации Союза советских художников Украины, Заслуженный деятель искусств УССР, Народная художница УССР.

Занималась станковой и монументальной скульптурой. Создавала памятники, парковые изваяния, портреты, надгробия, мемориальные доски и медали.

Галина Кальченко является автором многочисленных памятников и скульптур. В частности, в 1971 году она создала памятник Леси Украинки в Ялте, в 1973 году памятник Леси Украинки в Киеве, а через три года постамент Леси уехал в Канаду.

Напомним, недавно в Одессе выбрали лучшее проектное предложение памятника Леси Украинки. Гранитный постамент высотой 4,7 м, на котором будет выражение «Или погибель, или победа – все две дороги перед нами предстанет».