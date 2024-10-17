Языковой омбудсмен призвал власти Одессы бороться с русскоязычными вывесками

Как сообщил в facebook Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, секретариат омбудсмена фиксирует системные нарушения языковых прав украинцев в сфере информации.

В частности, с начала 2024 года поступило 235 обращений о нарушении статьи 28 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Наибольшее количество обращений поступило из Киева — 89, Одесской — 75 и Харьковской областей -18.

По состоянию на 15 октября Уполномоченный по защите государственного языка вынес 20 предупреждений и наложил 18 штрафов.

Подавляющее большинство нарушений касается ООО и ФЛП. Это — турфирмы, агентства недвижимости, аптеки, стоматологические кабинеты и тому подобное, отметил Тарас Кремень.

Уполномоченный подчеркнул, что соблюдение Закона о государственном языке в населенных пунктах — прямая обязанность местной власти.

«Власти Киева, Одессы и Харькова, начните проверку вывесок! Таблички, наружная реклама, выполненные на негосударственном, должны быть демонтированы. Призываем граждан Украины сообщать о нарушениях, ведь защита языка — наше общее дело!», — призвал Креминь.

Напомним, языковой закон вступил в силу не сразу. Постепенно, почти дважды в год, вводились те или иные нормы. Внедрение некоторых — планируется в будущем. Так, 16 июля этого года вступает в силу статья 25 о языке печатных средств массовой информации. А часть третью 21 статьи о языке внешнего оценивания будет внедрена с 1 января 2030 года. Изменилось ли у людей отношение к использованию государственного языка в общественном пространстве, читайте в статье: Пять лет мовному закону: какой путь прошел украинский язык за это время