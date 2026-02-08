Ключевые моменты:

Цены в вагонах СВ и 1 классе «Интерсити» будут меняться в зависимости от спроса, сезона и даты покупки

Возврат билетов будет происходить по новой шкале: ранний возврат — большая компенсация

Обычные вагоны (плацкарт, купе, 2 класс «Интерсити») эти изменения не затрагивают

Что означает «динамическая цена» на практике

Укрзалізниця предлагает применить принцип, который давно работает в авиаперевозках и на европейских железных дорогах. Если покупать билет заранее, в непиковый день и на менее загруженный рейс — он будет дешевле. Если же спрос высокий, дата популярная, а мест почти не осталось — цена будет расти.

Важно: динамическое ценообразование коснётся только вагонов СВ (люкс) и 1 класса «Интерсити» во внутреннем сообщении. Для плацкартных и купейных вагонов, а также 2 класса «Интерсити» цены останутся без изменений.

Отдельно планируется проиндексировать стоимость СВ в международных поездах — ориентировочно на 20% с апреля. В Укрзалізниці объясняют это стабильно высоким спросом именно на такие места.

Как изменится возврат билетов

По статистике перевозчика, около 70% билетов возвращают за несколько дней до отправления, и значительную часть из них уже не успевают продать повторно. В результате пассажиры не могут купить билет, а поезд отправляется полупустым.

Поэтому предлагается новая логика: чем раньше пассажир возвращает билет, тем большую часть средств он получает обратно.

Полный возврат — за 15–20 дней до поездки, 90% — за 10–14 дней, 75% — за 5–9 дней, 50% — за 1–4 дня. Менее чем за сутки до отправления, как и сейчас, возвращается около 30%.

Эти правила будут действовать для всех типов билетов, а не только для премиум-сегмента. В то же время рассматриваются исключения для военнослужащих, социально уязвимых групп и поездов в прифронтовые регионы — соответствующий механизм ещё разрабатывается.

Зачем это делают

В Укрзалізниці поясняют: новые правила должны помочь более равномерно распределять спрос, сократить потери от неиспользованных билетов и направить дополнительные доходы на ремонт подвижного состава, безопасность и улучшение сервиса для пассажиров.

Общественное обсуждение продлится 30 дней в онлайн-формате. Предложения и замечания можно направлять в установленном порядке.

