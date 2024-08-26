Часть школ и детсадов в Одессе не смогут использовать свои укрытия: причина

Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В частности, по новым требованиям нельзя использовать бетонные сооружения для обеспечения очного процесса в школе или детском саду. Оно может быть использовано только как укрытие для прохожих.

«В этих заведениях нет подвалов и территория не разрешена для строительства заглубленных сооружений из-за близкого расположения многоэтажек и плотного размещения коммуникаций, которые некуда перенести или катакомб.

Это требование касается тех населенных пунктов, как наша Одесса, где обстрелы баллистикой не редкость», — осообщила Буйневич.

Это стало неожиданной проблемой к началу нового учебного года. Сейчас для дошкольников ищут места в ближайших садиках с принятыми укрытиями, а школьникам — в зданиях других школ. В департаменте обещают, что мест хватит всем.

«Педагоги не военные и не спасатели, мы не определяем, что безопасно, что нет, что можно, что нельзя. И не спорим с законодателями, которые эти требования выдвигают и меняют. Должны выполнять и выполняем», — отметила руководитель.

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Напомним, в Одессе из 120 школ городского подчинения собственное укрытие имеют 92 заведения. Еще 25 школ из-за особенностей ландшафта используют укрытие заведений, которые расположены рядом. А три школы могут работать только дистанционно. Продолжается ремонт укрытий в 32 школах.