Ключевые моменты:

После ночной атаки в Одессе повреждены 23 квартиры, выбиты 60 окон, сгорели автомобили, пострадали медцентр и фитнес-клуб.

Коммунальные службы закрыли окна, расчищают территорию, работает оперативный штаб.

Фоторепортаж «Одесской жизни» показывает масштаб разрушений и работу аварийных служб на месте.

Напомним, в ночь на 9 февраля Одессу в очередной раз атаковали российские ударные дроны. Один из «шахедов» «приземлился» на крышу ЖК «Чудо-город» в Приморском районе. На месте «прилета» возник масштабный пожар. Помимо крыши 24-этажной высотки горели автомобили во дворе и газовая труба. Без окон остались десятки квартир. Серьезно «досталось» и расположенным рядом медцентру и фитнес-клубу.

В результате атаки погиб 25-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.

Последствия в цифрах

По официальным данным мэрии города, к полудню 9 февраля в пострадавшем доме зафиксированы повреждения в 23 квартирах. Взрывной волной выбито 42 окна непосредственно в жилых помещениях и еще 18 – в подъездах и коридорах.

«В настоящее время коммунальщики полностью завершили первоочередные работы по уборке на прилегающих территориях и закрытию оконных проемов.

На месте продолжает работать оперативный штаб, где одесситы получают необходимую помощь. В настоящее время сюда обратились уже 53 человека», – говорится в сообщении мэрии.

Хаос внутри и снаружи: репортаж с места событий

Однако официальная статистика не может передать того шока, с которым столкнулись жильцы дома. Наш фотокорреспондент запечатлел, как выглядит место трагедии спустя несколько часов после атаки.

В объектив нашего фотокора попали сожженные до неузнаваемости автомобили – огонь уничтожил их до самого основания, оставив лишь искореженные кузова, покрытые слоем пепла и копоти.

Фасады зданий зияют дырами: взрывная волна не просто выбила стекла, а буквально «вынесла» панорамные окна медицинского центра и фитнес-клуба вместе с рамами. Внутри помещений царит хаос – обрушенные потолки, обломки мебели и горы битого стекла.

На фоне этого апокалиптического пейзажа работают люди: коммунальщики расчищают завалы, а специалисты аварийных служб среди обломков восстанавливают перебитые коммуникации.

