Одесский фуникулер избавили от «имперщины»

Об этом сообщает телеграм-канал «Деколонізація. Украина».

«На изменение одной буквы понадобились всего сутки», — отметила общественная организация.

Видно, что сделано это было самым простым способом. Твердый знак в конце слова просто демонтировали, а от буквы «И» отбили часть, превратив ее в украинскую «І».

Накануне активисты обратились в горсовет с требованием демонтировать русскоязычную надпись на фуникулере: «Отправили обращение с требованием демонтировать эту китчевую имперщину в Одессе».

Справка ОЖ

Одесский фуникулер — старейший в Украине. Его построили в 1902 году. Сначала устройство называлось просто «подъемной машиной». Фуникулер дважды останавливался из-за революций и войн: с 1919 по 1926 годы и с 1941 по 1949 годы. В 1969 году подъемник был демонтирован и установлен вместо него эскалатором. В конце 1990-х годов мэрия решила восстановить фуникулер.

Ранее в Одессе деколонизировали Привоз, а с торгового-развлекательного центра (ТРЦ) City Center Котовский сняли часть вывески, выполненную на русском языке.