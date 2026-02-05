Ключевые моменты:

Бесплатные социальные автобусы работают в Одессе.

Городской совет опубликовал график на 5 февраля.

Доступны контакты горячей линии для справок.

Как будут курсировать социальные автобусы 5 февраля

По данным Одесского городского совета, автобусы 5 февраля будут работать по следующему расписанию:

Автобус С1: Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная):

с 06:00 до 09:00 — интервал 15-20 минут;

с 09:00 до 15:00 – интервал 30-40 минут;

с 15:00 до 19:15 — интервал 15-20 минут.

Последний рейс: 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады:

с 06:30 до 09:00 — интервал 15-20 минут;

с 09:00 до 14:30 — интервал 30-40 минут;

с 14:30 до 20:00 – интервал 15-20 минут.

Последний рейс: 20:00.

Автобус С3: ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Автобус С4: Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы к Западному ц.).

Трамвай №5: Аркадия — Железнодорожный вокзал.

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Привокзальной площади: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №10: ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал.

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от пл. Древней: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Трамвай №15: пл. Тираспольская — Слободской рынок

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №17: Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:51, 07:12, 07:34, 07:55, 08:16, 08:38, 08:59, 09:20, 10:03, 10:46, 11 12:31, 12:54, 13:26, 13:47, 14:19, 15:02, 15:44, 16:06, 16:27, 16:48, 17:10, 17:31, 17:52, 18:55

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:23, 07:44, 08:06, 08:27, 08:48, 09:10, 09:31, 09:52, 10:35, 11:18, 12:00, 12:42 13:26, 13:47, 14:08, 14:51, 15:34, 16:16, 16:38, 16:59, 17:20, 17:42, 18:03, 18:24, 18:46, 19:27.

Трамвай №26: ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:05.

Отправление от пл. Древней: 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 1 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07, 14:35, 15:02, 15:15, 15:49 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09 19:50.

Трамвай №27: ул. Архитекторская — просп. Свободы

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Маршрут №3 (трол.) «ст. Залог I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17 19:50.

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:35, 16:35 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 16:25 18:30, 19:15, 20:00.

Маршрут №9 (трол.) «ул. Инглеге — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Ингле: 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 0 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06, 20:38.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:43 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:39 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51, 21:23.

К слову, городские власти отмечают: расписание ориентировочно и не учитывает возможные изменения из-за дорожных условий, пробок или технических остановок автобусов.

Дополнительную информацию о социальных маршрутах можно получить в информационном центре по номерам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 — с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00.

Тем временем в редакцию «Одесской жизни» продолжают поступать жалобы на работу социальных автобусов. В частности, наши читатели жалуются на большие интервалы движения между автобусами, достигающими почти часа. Также есть жалобы на медленную работу транспорта и неисправность автобусов.

Напомним, экс-вицемер Одессы Дмитрий Жеман сообщил, что КП «Одесгорэлектротранс» оказалось в затруднительном положении. Ведь предприятие перешло на поставку электроэнергии от поставщика последней надежды (ПОН). Это аварийный механизм, применяемый государством, когда потребитель теряет обычного поставщика и не успевает заключить новый договор.

Ранее мы рассказывали, почему Одесса не может полностью заменить трамваи автобусами.