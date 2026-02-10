Ключевые моменты:

Дамские альбомы XIX–XX веков выполняли роль личного пространства для эмоций и признаний задолго до появления соцсетей

В записях сочетались украинский, французский и русский языки — как отражение многоязычной Одессы

Альбомы сохранили не «парадную» историю, а интимную хронику любви, боли и одиночества

День влюбленных — повод вспомнить не только современные признания, но и то, как о любви говорили в Одессе более ста лет назад. В XIX – начале XX века таким пространством искренности были дамские альбомы — личные книжечки с пожелтевшими страницами, где хранились слова, не предназначенные для посторонних.

О этих альбомах рассказывает Петр Манелис, основатель музея-кафе «Старая Одесса», в коллекции которого собраны альбомы одесситок XIX–XX веков. Они наполнены стихами, рисунками и признаниями на разных языках — как живая, многоязычная хроника чувств города.

Любовь на пожелтевших страницах: альбомы одесских дам

День влюбленных… Как тут не вспомнить альбомы одесских дам позапрошлого и начала прошлого столетия — те самые толстые книжечки с замочками, цветами на обложках и пожелтевшими страницами, где хранились признания в любви, вздохи, надежды и разочарования.

Как рассказывает основатель музея-кафе «Старая Одесса» Петр Манелис, в его коллекции есть целое собрание таких сугубо личных «дневников с картинками».

Альбомы одесских дам XIX–XX веков наполнялись пожеланиями, рисунками и стихами от подруг, родственников и, конечно же, кавалеров. Они были популярны еще до появления массовых поздравительных открыток — фактически это был прообраз современных соцсетей: пространство для эмоций, знаков внимания и маленьких драм.

Что такое дамский альбом прошлых времен?

Листая пожелтевшие страницы, можно прочитать признания на украинском, французском, русском языках. В коллекции музея — преимущественно альбомы одесситок. Они украшены акварельными цветами, силуэтами дам в шляпках, изящными орнаментами, а между рисунками — стихи, философские размышления, интимные строки о любви и одиночестве.

Листаем страницы

Листаем страницы, читаем:

Если б она знала любовь мою искреннюю,

Она бы не бросила меня.

Любила бы, любила,

Как мать ребенка.

Всю душу бы отдала мне.

Не говори холодного «Прощай»!

Но ласково мне молви «До свиданья»!..

И что с тобою быть или не быть

Вопросом стало — жить или не жить.

Другой голос — с уязвленным достоинством:

Моя любовь для вас забава,

Ее находите смешной.

Но, милый друг, грешно вам право

Так издеваться надо мной.

Эти строки не предназначались для широкой публики. Они писались «для нее», «для него», «для памяти». В них — наивность, искренность и та самая одесская многоязычность, которая всегда была чертой города.

Не просто милый антиквариат

Дамские альбомы — это не просто милый антиквариат. Это живая хроника чувств, в которой любовь не украшена фильтрами, а боль не скрыта за смайликами. Это пространство, где молодые барышни позволяли себе быть слабыми, влюбленными, ироничными или откровенными.

И сегодня, в День влюбленных, эти пожелтевшие страницы звучат неожиданно современно. Потому что вопрос «быть или не быть вместе» до сих пор остается вопросом «жить или не жить» — меняется лишь форма признаний.

