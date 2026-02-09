Ключевые моменты:

Бобрик Великий имеет историю, начавшуюся задолго до появления современных границ и районов.

Через село веками проходили чумацкие пути, по которым везли соль и зерно в Причерноморье.

Здесь сохранились курганы, народные легенды и память о казацких и чумацких временах.

Сегодня село не только вспоминает прошлое, но и ищет новую жизнь через культуру и зелёный туризм.

Краткая справка о селе

Древнее село Бобрик Великий (ныне — Бобрик Первый) расположено на левом берегу реки Кодымы и является настоящей жемчужиной живописной Любашёвщины.

В селе издавна мирно сосуществовали украинцы; поляки — многие жители до сих пор носят польские фамилии, а на кладбище сохранились польские каменные кресты; волохи — и сегодня встречаются фамилии Волошин. Здесь существовала и значительная еврейская община, уничтоженная нацистами во время Холокоста. А знаменитый Бобрицкий базар просуществовал несколько веков — вплоть до 1996 года.

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в селе проживало 657 человек. По своим масштабам это небольшой населённый пункт, характерный для северной Одесской области, с разреженной застройкой и тесной связью с соседними громадами.

Бобрик Великий расположен примерно в 19 километрах от Любашёвки (по автомобильной дороге) — административного центра громады, где сосредоточены железнодорожная станция, больница, учреждения и основная инфраструктура.

До административной реформы 2017 года Бобрик Великий был центром отдельного сельского совета, объединявшего несколько сёл. После укрупнения громад сельсовет ликвидировали, а село включили в состав Любашёвской громады.

Рядом с селом проходит региональная автомобильная дорога местного значения, соединяющая Бобрик Великий с Любашёвкой, Балтой и другими населёнными пунктами севера области, а через них — с межобластными трассами.

В северном направлении, вдоль долины Кодымы, находится Кривое Озеро в Николаевской области — известный населённый пункт и транспортный узел, до которого из Бобрика также можно добраться по местным дорогам. Расстояние — 14 километров.

Какую тайну хранит Морозова Могила и почему её нельзя трогать?

О древнем заселении Надкодымского края свидетельствуют многочисленные курганы воинственных кочевников, возвышающиеся в степи, на окраинах села и даже в самом Бобрике.

Ещё в XIX веке три из них крестьяне раскопали для устройства пчелиных погребов и нашли там скелеты и глиняные сосуды. Многие степные могилы жители распахали в поисках мифического скифского золота, но место, которое издавна называли Морозова Могила в Гедзвиловом яру, никогда не трогали. Эта местность, окутанная вековыми тайнами, наводила страх на местных жителей — они боялись тревожить её, чтобы не «выпороть» на свет Божий какое-нибудь зло. Кто здесь был похоронен — степная шаманка или убитая дочь скифского вождя — достоверно неизвестно.

Неподалёку от села в реку Кодыму упирается Траянов (Змеиный) вал, который тянется через Ятрань и Буг вплоть до Киевщины. Эта масштабная земляно-деревянная фортификационная система, вероятно, была возведена древними славянами ещё в VI–V веках до н. э. для защиты Руси от аваров и других кочевников.

Здесь бывали и Кармелюк, и Котляревский

Веками через Бобрик проходил один из трёх магистральных путей, по которым ходили украинские чумаки. Поляки называли этот тракт Чёрным шляхом, в народе — Шпаковым, а турки — Керван-Иолм (Караванный путь).

От Умани он поворачивал на Балту, а далее вдоль Кодымы вёл к соляным промыслам Причерноморья и крупным торговым центрам зерна и рыбы. Старожилы ещё помнят многовековую вербу, привлекавшую путников своей тенью и живительным целебным источником. Но на заре Независимости от неё не осталось даже пня.

Украинско-польские земледельцы, скотоводы и охотники Бобрицкого пограничья всегда гостеприимно встречали чумацкие валки. Они мужественно противостояли набегам ногайских людоловов. Нередко в ответ крестьяне вместе с запорожцами, имевшими здесь зимовники и рыбные тони, громили татарские кочевья и турецкие гарнизоны. Османы, чтобы обезопасить себя от казаков, напротив Бобрика — на правом берегу Кодымы (ныне здесь село Антоновка) — даже обустроили артиллерийскую батарею.

После оккупации края Российской империей в 1791 году казацкий дух ещё долго сохранялся на чумацком пути. Его поддерживал отважный народный мститель Устим Кармелюк (1787–1835). Скрываясь от жандармов, он нередко добирался с чумаками в Одессу через Балту и Бобрик.

Этим трактом неоднократно путешествовал и автор «Энеиды» писатель Иван Котляревский (1769–1838). Полк, в котором он служил, перед задунайским походом против турок квартировался в Балте.

Как бобрицкие жители забрали с собой церковь

Земли Бобрика до 1817 года принадлежали польскому князю Любомирскому, выкупившему их у магнатов Конецпольских. Для освоения этих земель он переселил в Бобрик большое количество крестьян и мелкой шляхты из Волыни и Польши.

Именно из этих переселенцев одни основали Арчепитовку, помещик Янишевский — слободку Янишевку, а беглые от крепостничества украинцы — Бобрик Малый.

С образованием в 1796 году Балтского уезда Подольской губернии Бобрик Великий стал мощным волостным центром, которому подчинялись около десятка сёл, хуторов и колоний — от Ясенового до Кривого Озера.

На левом берегу Кодымы существовал также Бобрик Казённый (ныне село Бобрик Второй), относившийся к Ананьевскому уезду Херсонской губернии. Чтобы заселить его, царская власть решила переселить часть жителей из Бобрика Великого. Тогда люди вместе с имуществом забрали с собой и церковь. Деревянный храм святого Димитрия разобрали, брёвна перенесли на плечах, а на новом месте церковь собрали заново и освятили.

В Бобрике Великом построили новую церковь. При советской власти в 1935 году святыню разрушили. Кирпич использовали для строительства клуба, а дерево — для кровли сельской школы.

О силаче, который вытащил из грязи автомобиль генерала

В селе жива память о силаче Петре Олейнике — соратнике знаменитого борца Ивана Поддубного. Простой крестьянин случайно стал спортсменом и цирковым артистом. В начале Первой мировой войны на бобрицком пути в грязи застрял генеральский автомобиль. Пара гнедых не смогла его вытащить — и только Петру это удалось. Впечатлённый генерал забрал юношу в Одессу, где устроил его в цирк обучаться вольной борьбе.

Позже Пётр Олейник сотрудничал с Поддубным, гастролируя по многим городкам и сёлам Одесской области. Уже будучи пенсионером, он однажды устроил в родном селе показательные выступления: лёжа голой спиной на битом стекле, удерживал на стальной балке 12 человек, голыми руками завязывал на шее толстую металлическую арматуру и выполнял другие силовые трюки.

Хозяйственник, который заасфальтировал все улицы трёх сёл

Более трёх веков Бобрик Великий как волостной центр и сельсовет был представительным органом местного самоуправления в Любашёвском районе. С 2020 года село — центр Бобрицкого старостинского округа Любашёвской громады, который также может стать очагом зелёного туризма региона.

Сельский голова Дмитрий Бущан вместе с местным художником Фёдором Шевченко установили в центре Бобрика Первого монумент аистам.

Уже около пяти лет представитель одной из украинских компаний Василий Заплитный активно развивает зелёный туризм. Несколько десятков старых хат под камышовыми крышами, выкупленных у владельцев, восстановлены и расписаны Фёдором Шевченко национальными орнаментами. Также появились энтузиасты, которые планируют создать усадьбу-музей художника Альбина Гавдзинского в доме, где он родился, а старые мозаичные остановки превратить в туристическую локацию.

Край славится и земледельцами. Жители старостинского округа помнят председателя колхоза Александра Мищенко, который заботился о урожаях и надоях, а ещё больше — о людях. Он, пожалуй, единственный в Одесской области хозяйственник, сумевший заасфальтировать все сельские улицы трёх сёл — Бобрика, Арчепитовки и Янишевки.

Бобрицкие хлеборобы и сегодня славятся своим трудом, оставаясь надёжным тылом для защитников и всей громады.

К слову, бывший руководитель сельсовета Дмитрий Бущан и староста округа Павел Шмаленюк с началом полномасштабной войны стали на защиту страны.

Интересные факты

По официальным данным, Бобрик Великий основан после 1684 года — во времена правления короля Речи Посполитой Яна Собеского, который поощрял польскую шляхту заселять Кодымское пограничье.

Письменно село впервые упоминается в 1767 году — во время гайдамацкого восстания Колиивщины.

Самый древний документ о Бобрике — жалованная грамота литовского князя Фёдора Кориатовича, выданная его слуге Пашке Васневичу в августе 1392 года. В документе разрешалось добывать куниц и бобров в Саврани, Сарадчине и Боброве. Именно Бобров учёные идентифицируют как современный Бобрик Великий, что позволяет отнести дату основания к 1391 году.

По народным преданиям, село названо по фамилии охотника на бобров Ивана Бобрика.

Потомкам Ивана Бобрика приписывают основание в 1770 году города Бобринец в Кировоградской области.

Известные люди села

Здесь родился выдающийся украинский скульптор Аркадий Мациeвский (1931–2006), работавший в Кропивницком и оставивший заметное творческое наследие.

Родом из Бобрика одесский художник Альбин Гавдзинский (1923–2014), картины которого были похищены оккупантами из Новой Каховки. Полотна художника с помпой презентовал в Москве сын бывшего мэра Одессы Владимира Боделана. Парадокс в том, что семья Боделанов когда-то жила в соседней Гвоздавке — всего в десяти километрах от Бобрика.

Уроженец Бобрика Николай Соломяный (1927–2012) стал известным киевским художником и педагогом.

Выходец из Бобрика капитан Павел Улицкий (1923–1996) за мужество, проявленное в борьбе с фашизмом, был удостоен звания Героя Советского Союза. В мирное время работал в Министерстве лесного хозяйства Украины.

