История героя: как ломает война
Виталий ушел на фронт добровольцем в 2023 году. Сначала просто солдатом, дальше закончил курсы и работал с дронами вблизи Волчанска. За год взял отпуск на 10 дней, чтобы навестить жену, родителей, сестру. Но именно тогда узнал, что отец, которого мобилизовали, не вернулся с задания и считается без вести пропавшим. Нервный срыв дал о себе знать — у Виталия отказали обе ноги.
Полгода парень ни с кем не общался, вообще. И лишь потом понемногу начал возвращаться к жизни. Психологи, реабилитация, поддержка родных — и вот уже через несколько месяцев наш герой самостоятельно встал с кресла колесного на костыли.
Семья в восстановлении ветерана: вместе учиться жить по-новому
Именно семья как безопасное, поддерживающее и понимающее пространство играет ключевую роль в процессе психологического исцеления воина и в значительной степени определяет длительность и успешность адаптации в социуме, объясняет практикующий гештальт-психолог Ирина Емельянова.
— Когда долгожданная встреча наконец состоится и ваш отец, жених, муж или брат крепко обнимут вас, вам, как бы парадоксально это ни звучало, нужно будет снова узнать друг друга и вместе учиться жить по-новому. Все будет иначе: коммуникация, договоренности, распределение ответственности, процессы планирования и восстановление ролей в семье, которые были смещены в тот период времени, когда один из членов семьи служил в армии.
С какими трудностями сталкиваются ветераны
Человек, который еще вчера держал оружие в руках и оберегал своих побратимов от множества опасностей, может чувствовать растерянность и опустошенность после возвращения домой, потому что вынужден сталкиваться с трудностями психологического характера, такими как:
- потеря социального и профессионального статуса, когда вернуться на прежнюю работу невозможно по ряду причин;
- разрушение отношений — к сожалению, один из частых запросов на приеме у психолога звучит именно так: «Теперь я один/одна. Мой партнер выбрал другую жизнь и другого человека»;
- мировоззрение также меняется, к тому же военный обнаруживает, что люди, которые не были на фронте, видят мир другим — и тогда приходится искать пути знакомства и понимания реальности собеседника;
- организация быта, на которую в повседневной жизни люди не обращают внимания, может вызвать большую тревогу и неуверенность. За время длительной службы возникают новые привычки, которые после возвращения домой становятся лишними.
— Начальный этап проживания адаптационного процесса в послевоенном восстановлении может ощущаться как самый острый и непреодолимый, ведущее чувство в моменте — безысходность и бессилие. И тогда присутствие родного и вовлеченного человека рядом, его участие, внимание, чуткость, станут местом силы и опоры для ветерана. Так он будет знать — он не один, он важен и принят с его непростым, новым, обычно травматическим, опытом, — говорит психолог.
Практические советы для семьи: как помочь тому, кто вернулся с войны
В первую очередь каждая семья будет опираться на свой уникальный бэкграунд, на историю отношений, которые сформировались до момента отправки на службу и в ее процессе.
— Прошлое может быть как источником энергии, так и эмоциональной ловушкой — результат всегда зависит от того, как именно члены семьи будут выстраивать новые спокойные и гармоничные отношения с близким человеком, — подчеркивает Ирина Емельянова, — Это потребует от вас много усилий, внимания, энергии, новых навыков и знаний.
Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут вам сориентироваться и понять, с чего начать и как действовать.
- Обращайтесь за профессиональной психоэдукацией. Членам семьи важно знать и понимать особенности психологического состояния ветерана. Здесь речь идет о понимании именно актуального ощущения своего «я», а не того опыта травм и переживаний, с которыми ветерану пришлось столкнуться в условиях боевых действий. Так постепенно, шаг за шагом, он сможет прийти в «здесь и сейчас», протяните ему руку, будьте рядом.
- Одним из значительных и болезненных вызовов для семьи может стать воссоздание коммуникации в семье. Важно помнить, что вы уже никогда не будете такими, как раньше. Дайте себе время для сближения, процесс принятия требует терпения.
- Для восстановления контакта полезны совместные прогулки, спокойные разговоры на разные темы и, кроме того, ходьба снижает уровень гормона стресса и благотворно влияет на организм.
- Научитесь не перебивать вашего воина, даже если он снова и снова рассказывает вам одну и ту же историю. Ему необходимо проговаривать свои эмоции, и этот способ поможет снизить интенсивность переживаний. Но не уговаривайте ветерана рассказывать вам о том, через что он прошел. Пересказ психотравмирующего опыта может активировать травму и ухудшить состояние.
- Волнение могут вызывать вопросы, связанные с общением со взрослыми физически, эмоционально, ментально и социально взрослыми детьми.
Как наладить отношения ветерана и его детей
Нетрудно понять чувства вернувшегося отца и его желание наслаждаться общением с сыном или дочерью без помех, однако реальность не всегда оправдывает ожидания. Ветеран может неожиданно для себя встретиться как с непосредственной детской нежностью, так и с агрессией, недоверием и замкнутостью, особенно если мы говорим о подростках.
— Дети тоже испытывают стресс, и его интенсивность порой зашкаливает, однако психика не всегда способна обработать его и справиться с невыносимыми переживаниями, поскольку у детей недостаточно опыта и навыков для самостоятельной стабилизации. Помните об этом и не требуйте от ребенка прилежного, удобного, и приятного для вас поведения. Действенным решением в этой ситуации станут в определенной степени сдержанные ожидания и уравновешенность, поскольку способность детей к адаптации обычно на высоком уровне, и они каким-то образом уже приспособились быть только с одним из родителей и построили с ним свой стиль взаимодействия. Теперь им придется снова привыкнуть к тому, что папа или мама снова рядом. Будьте рядом, говорите о том, как сильно вы соскучились, и о том, как вы их любите. Это поможет восстановить доверие и близость, утраченные за время службы, — советует психолог.
Терапия нежностью, любовью, принятием и поддержкой в сочетании с профессиональной психологической помощью дает вдохновляющие результаты, когда через проживание чувств, возрождение и обновление отношений ветеран возвращается в жизнь.
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