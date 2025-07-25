История героя: как ломает война

Виталий ушел на фронт добровольцем в 2023 году. Сначала просто солдатом, дальше закончил курсы и работал с дронами вблизи Волчанска. За год взял отпуск на 10 дней, чтобы навестить жену, родителей, сестру. Но именно тогда узнал, что отец, которого мобилизовали, не вернулся с задания и считается без вести пропавшим. Нервный срыв дал о себе знать — у Виталия отказали обе ноги.

Полгода парень ни с кем не общался, вообще. И лишь потом понемногу начал возвращаться к жизни. Психологи, реабилитация, поддержка родных — и вот уже через несколько месяцев наш герой самостоятельно встал с кресла колесного на костыли.

Виталий

Семья в восстановлении ветерана: вместе учиться жить по-новому

Именно семья как безопасное, поддерживающее и понимающее пространство играет ключевую роль в процессе психологического исцеления воина и в значительной степени определяет длительность и успешность адаптации в социуме, объясняет практикующий гештальт-психолог Ирина Емельянова.

— Когда долгожданная встреча наконец состоится и ваш отец, жених, муж или брат крепко обнимут вас, вам, как бы парадоксально это ни звучало, нужно будет снова узнать друг друга и вместе учиться жить по-новому. Все будет иначе: коммуникация, договоренности, распределение ответственности, процессы планирования и восстановление ролей в семье, которые были смещены в тот период времени, когда один из членов семьи служил в армии.

Ирина Емельянова, психолог

С какими трудностями сталкиваются ветераны

Человек, который еще вчера держал оружие в руках и оберегал своих побратимов от множества опасностей, может чувствовать растерянность и опустошенность после возвращения домой, потому что вынужден сталкиваться с трудностями психологического характера, такими как:

потеря социального и профессионального статуса, когда вернуться на прежнюю работу невозможно по ряду причин;

разрушение отношений — к сожалению, один из частых запросов на приеме у психолога звучит именно так: «Теперь я один/одна. Мой партнер выбрал другую жизнь и другого человека»;

мировоззрение также меняется, к тому же военный обнаруживает, что люди, которые не были на фронте, видят мир другим — и тогда приходится искать пути знакомства и понимания реальности собеседника;

организация быта, на которую в повседневной жизни люди не обращают внимания, может вызвать большую тревогу и неуверенность. За время длительной службы возникают новые привычки, которые после возвращения домой становятся лишними.

— Начальный этап проживания адаптационного процесса в послевоенном восстановлении может ощущаться как самый острый и непреодолимый, ведущее чувство в моменте — безысходность и бессилие. И тогда присутствие родного и вовлеченного человека рядом, его участие, внимание, чуткость, станут местом силы и опоры для ветерана. Так он будет знать — он не один, он важен и принят с его непростым, новым, обычно травматическим, опытом, — говорит психолог.

Практические советы для семьи: как помочь тому, кто вернулся с войны

В первую очередь каждая семья будет опираться на свой уникальный бэкграунд, на историю отношений, которые сформировались до момента отправки на службу и в ее процессе.

— Прошлое может быть как источником энергии, так и эмоциональной ловушкой — результат всегда зависит от того, как именно члены семьи будут выстраивать новые спокойные и гармоничные отношения с близким человеком, — подчеркивает Ирина Емельянова, — Это потребует от вас много усилий, внимания, энергии, новых навыков и знаний.

Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут вам сориентироваться и понять, с чего начать и как действовать.

Обращайтесь за профессиональной психоэдукацией. Членам семьи важно знать и понимать особенности психологического состояния ветерана. Здесь речь идет о понимании именно актуального ощущения своего «я», а не того опыта травм и переживаний, с которыми ветерану пришлось столкнуться в условиях боевых действий. Так постепенно, шаг за шагом, он сможет прийти в «здесь и сейчас», протяните ему руку, будьте рядом. Одним из значительных и болезненных вызовов для семьи может стать воссоздание коммуникации в семье. Важно помнить, что вы уже никогда не будете такими, как раньше. Дайте себе время для сближения, процесс принятия требует терпения. Для восстановления контакта полезны совместные прогулки, спокойные разговоры на разные темы и, кроме того, ходьба снижает уровень гормона стресса и благотворно влияет на организм. Научитесь не перебивать вашего воина, даже если он снова и снова рассказывает вам одну и ту же историю. Ему необходимо проговаривать свои эмоции, и этот способ поможет снизить интенсивность переживаний. Но не уговаривайте ветерана рассказывать вам о том, через что он прошел. Пересказ психотравмирующего опыта может активировать травму и ухудшить состояние. Волнение могут вызывать вопросы, связанные с общением со взрослыми физически, эмоционально, ментально и социально взрослыми детьми.

Как наладить отношения ветерана и его детей

Нетрудно понять чувства вернувшегося отца и его желание наслаждаться общением с сыном или дочерью без помех, однако реальность не всегда оправдывает ожидания. Ветеран может неожиданно для себя встретиться как с непосредственной детской нежностью, так и с агрессией, недоверием и замкнутостью, особенно если мы говорим о подростках.

— Дети тоже испытывают стресс, и его интенсивность порой зашкаливает, однако психика не всегда способна обработать его и справиться с невыносимыми переживаниями, поскольку у детей недостаточно опыта и навыков для самостоятельной стабилизации. Помните об этом и не требуйте от ребенка прилежного, удобного, и приятного для вас поведения. Действенным решением в этой ситуации станут в определенной степени сдержанные ожидания и уравновешенность, поскольку способность детей к адаптации обычно на высоком уровне, и они каким-то образом уже приспособились быть только с одним из родителей и построили с ним свой стиль взаимодействия. Теперь им придется снова привыкнуть к тому, что папа или мама снова рядом. Будьте рядом, говорите о том, как сильно вы соскучились, и о том, как вы их любите. Это поможет восстановить доверие и близость, утраченные за время службы, — советует психолог.

Терапия нежностью, любовью, принятием и поддержкой в сочетании с профессиональной психологической помощью дает вдохновляющие результаты, когда через проживание чувств, возрождение и обновление отношений ветеран возвращается в жизнь.

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