Лечение и реабилитация военных в Одессе: куда обращаться, и какие условия

Волонтеры оказывают помощь по лечению, обеспечению лекарствами, продуктами и средствами гигиены, помогают ветеранам адаптироваться в гражданской жизни, получить консультации специалистов разного профиля и психологическую поддержку. Кроме того, «Альвис» организует тренинги и, при необходимости, выезжает в прифронтовые зоны. Также оказывает поддержку и помощь родственникам военных, а в отдельных случаях и гражданским людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Помощь предоставляется при условии заключения внутреннего договора о сопровождении отдельного лица или группы людей. Единственный документ, который нужен для этого, — удостоверение личности или военный билет. Если кто-то из родных хочет заключить договор без участия военнослужащего или спасателя, то понадобится генеральная доверенность с правом подписи. К договору прилагается анкета, информация в которой является конфиденциальной.

— Наша цель — не закупить дроны или машины, мы заботимся о здоровье. Недаром работаем под лозунгом «Зігріваємо серця, лікуємо рани», — говорит руководитель и основательница добровольческого объединения «Альвис» Елена Ульянова.

Контакты службы поддержки «Альвис»

Фейсбук: «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів»

Инстаграм: аlvis.military

Телеграм: Alvis_military

Электронная почта: [email protected]