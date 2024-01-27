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Лечение и реабилитация военных в Одессе: куда обращаться, и какие условия

Лечение и реабилитация военных в Одессе: куда обращаться, и какие условия

Всеукраинское добровольческое объединение «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс» реализует в Одессе проект бесплатной помощи воинам, работникам ГСЧС и их семьям. «Одесская жизнь» узнавала у херсонских волонтеров, какую именно помощь и на каких условиях они оказывают.

Волонтеры оказывают помощь по лечению, обеспечению лекарствами, продуктами и средствами гигиены, помогают ветеранам адаптироваться в гражданской жизни, получить консультации специалистов разного профиля и психологическую поддержку. Кроме того, «Альвис» организует тренинги и, при необходимости, выезжает в прифронтовые зоны. Также оказывает поддержку и помощь родственникам военных, а в отдельных случаях и гражданским людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

волонтеры в Херсонефс

Помощь предоставляется при условии заключения внутреннего договора о сопровождении отдельного лица или группы людей. Единственный документ, который нужен для этого, — удостоверение личности или военный билет. Если кто-то из родных хочет заключить договор без участия военнослужащего или спасателя, то понадобится генеральная доверенность с правом подписи. К договору прилагается анкета, информация в которой является конфиденциальной.

волонтер Елена Ульянова

волонтер Елена Ульянова

— Наша цель — не закупить дроны или машины, мы заботимся о здоровье. Недаром работаем под лозунгом «Зігріваємо серця, лікуємо рани», — говорит руководитель и основательница добровольческого объединения «Альвис» Елена Ульянова.

Контакты службы поддержки «Альвис»

  • Фейсбук: «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів»
  • Инстаграм: аlvis.military
  • Телеграм: Alvis_military
  • Электронная почта: [email protected]
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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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