Ключевые моменты:

Одесский горсовет утвердил порядок частичного возмещения расходов для бизнеса на оценку ущерба, нанесенного войной.

Предприниматели смогут получить 50% компенсации стоимости экспертизы, но не более 100 тысяч гривен.

Как будет работать программа и кто может получить помощь

На заседании исполкома городского совета 24 июля был утвержден порядок, согласно которому малый и средний бизнес сможет получить частичное возмещение расходов на оплату работ по независимой оценке ущерба, причиненного имуществу. Речь идет о компенсации 50% расходов (но не более 100 тысяч гривен), которые предприниматели платят за оформление экспертного отчета о вреде и упущенной выгоде. Этот документ необходим для дальнейших юридических действий или получения компенсаций.

Как сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова, на эту программу ежегодно будет выделяться 700 тысяч гривен. Она подчеркнула, что одесский бизнес сегодня не просто держится, а выживает, теряя имущество, оборудование и возможность работать. В то же время предприниматели продолжают платить налоги, сохранять рабочие места и поддерживать экономику, а значит, и государство. Поэтому город, в свою очередь, должен поддержать их в ответ.

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