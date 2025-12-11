Ключевые моменты:

В Одессе официально стартовал сезон живых елок: у Нового рынка продают привезенные из Дании ровные и пышные деревья, создающие атмосферу европейской рождественской ярмарки.

На Привозе все проще и по-одесски традиционно: покупатели выбирают сосны, пихты и классические елки украинского происхождения, где цены значительно доступнее, а разнообразие пород формирует особое праздничное настроение.

Где в Одессе купить живую елку и сколько она стоит

Возле Нового рынка царит настоящая европейская атмосфера: пока что там продают только елки из Дании. Ровненькие, пушистые, ухоженные — настоящие красавицы, будто из зимнего каталога. Но и цена соответствующая: от трех до четырех тысяч гривен. Продавцы шутят, что это «элитные барышни», которые могут простоять и до весны.

У Привоза — совсем другая история, ближе к одесскому характеру. Здесь выбор куда шире:

сосна — ароматная и стойкая,

пихта — мягкая, неколючая, с очень красивой симметрией веток,

«классические» елки разных размеров.

Цены стартуют от трехсот гривен и доходят до трех тысяч, в зависимости от породы и пышности дерева. Есть елки из Одесской области, есть и из западных регионов Украины.

Воздух вокруг наполнен ароматом хвои, смолы и предновогодней суеты. Люди останавливаются, трогают ветки, выбирают, смеются, фотографируются. И пусть зима в этом году не слишком снежная, эти зеленые деревья уже создают тот самый декабрьский настрой, без которого невозможно представить праздники.

Аромат, красота, ощущение праздника — все это уже здесь, среди одесских рынков. И каждая елка, выбранная сейчас, наверняка принесет в дом немного тепла, света и предчувствия чуда.

Фото автора