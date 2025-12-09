Ключевые моменты:

В Одессе был создан новый департамент по делам ветеранов.

Руководителем был назначен Владимир Ермаков, ранее он возглавлял «Хаб Ветеран», назначение состоялось без конкурса.

50 работников департамента труда перейдут в новое подразделение.

Главные задачи департамента.

Что известно о новом департаменте и руководителе

19 ноября в Одессе был создан отдельный департамент по делам ветеранов, который будет заниматься реализацией государственных и городских программ поддержки защитников.

Следует отметить, что структура департамента включает три управления, отвечающих за внедрение городской целевой программы, государственных ветеранских инициатив и финансовое обеспечение. Также здесь будет функционировать пять обособленных отделов: юридический, кадровый, отдел обращений граждан, социальных инспекторов и фронт-офис.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, новый департамент возглавил Владимир Ермаков, ранее руководивший коммунальным учреждением «Сервисный офис «Хаб Ветеран». Он назначен на должность без конкурсного отбора. Новому главе присвоили 9 ранг должностного лица местного самоуправления и установили надбавку в размере 50 процентов должностного оклада.

Добавим, что около пятидесяти сотрудников департамента труда должны были перейти к этому новому подразделению. Ведь главные задачи департамента по делам ветеранов — координировать социальные выплаты, компенсации и льготы для ветеранов и их семей, содействовать профессиональной адаптации, психологической и медицинской реабилитации, а также организовывать мероприятия по оказанию почестей памяти погибших защитников.

Напомним, что на сессии горсовета 30 октября депутаты приняли решение о ликвидации коммунального учреждения «Муниципальный караул» для сокращения бюджетных расходов.

Читайте также: Бесплатный транспорт для школьников в Одессе: мэрия обсуждает новую инициативу.