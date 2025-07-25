Ключевые моменты:

Одесса принимает все больше тяжелораненых — фронт сместился в операционные и палаты.

80% тех, кто прошел реабилитацию в городе, возвращаются к службе.

Врачи работают на пределе возможностей, но оборудование стареет.

Поддержка тыла — это реальный вклад в победу на передовой.

Лечение и реабилитация раненых — также фронт

Пока наши защитники держат оборону на юге и востоке, в Одессе идет другая битва — за каждую жизнь и каждую конечность. Ежедневно в больницы города доставляют раненых — с сиренами, на носилках, прямо с поля боя. Часто время идет на минуты. Спасти — значит не просто зашить рану, а вернуть человека к полноценной жизни.

Одесские врачи за годы войны приобрели уникальный опыт. И статистика впечатляет: более 80% раненых, которые проходят полный цикл реабилитации, возвращаются к службе. Это не новобранцы, это профессионалы, которые знают цену бою.

Но есть одна проблема — все чаще отсутствует нужное оборудование. Техника изнашивается, коагуляторы выходят из строя, не хватает даже базовых медицинских дрелей или мониторов сердечного ритма. Врачи вытаскивают людей с того света — но им нужна поддержка.

Все, что мы, одесситы, можем сделать для их реабилитации, — это не благотворительность, это вклад в будущую победу. Каждый вылеченный фронтовик — это не просто человек, это живая сила, которая снова станет на защиту страны.

Чтобы сделать свой вклад в победу, можно перечислить деньги в Благотворительный фонд «Память. Достоинство. Свобода».

Реквизиты для помощи:

ЄДРПОУ 37550695

65005, Одеса, вул. Михайлівська, 8/8, оф. 1Н

р/р UA873808050000000026008469287 (гривна)

UA243003350000000026009534025 – EUR

UA163003350000000026000534024 – USD

Назначение: «Допомога пораненим фронтовикам».

После перевода желательно написать ФИО или имя и сумму на e-mail фонда — чтобы ваше имя осталось в истории: [email protected]

На что именно пойдут ваши деньги, и кто уже присоединился к инициативе, можно узнать из публикации: Вернемся в строй вместе: как Одесса спасает раненых фронтовиков.

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