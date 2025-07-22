Супер-инструктор и три собачки

У меня, женщины с «пенсией на горизонте», всегда была мечта — спуститься по реке на байдарке. Но есть проблемы: опыта — ноль, а из физической подготовки — разве что тренировка пальцев на клавиатуре.

Поэтому первой задачей стало найти спокойную реку и опытного инструктора — хотелось остаться живой.

На помощь пришла Оксана Корсун, председатель туристического клуба «Хорс» — женщина небольшого роста, легкая как перышки, которая всю жизнь покоряет вершины Украины и зарубежья, а также быстрые реки. Природа для нее — раскрытая книга. Оксана разбирается в тайнах горных троп и характерах рек, в названиях и видах растений — народных и латиницей.

Сейчас, в военное время, Оксана переключилась на спасение животных: с другими волонтерами она ездит по прифронтовым территориям и вывозит оттуда испуганных осиротевших собак. Рассказывает, как волонтеры устраивают четвероногих в новые семьи, в том числе за рубежом. О собачьих историях она может рассказывать часами.

Ее собственный дом тоже превратился в мини-приют, и даже в походы она берет трех своих подопечных. Это обычные дворняжки, но под присмотром Оксаны они превратились в настоящих моделей, которые освоили все правила сплава на байдарках. Ну, разве что не гребут.

Оксана Корсун подчеркнула: содействие отдыху для нее — это не бизнес. Главная задача общественной организации — привлечение соотечественников к активному образу жизни, сочетание природой.

Когда везде — фотозоны

Водопад Девичьи слезы

Как оказалось, мечтали именно об этом немало горожан. Молодой архитектор из Киева Ярослав Саражинский собрал группу. Преподаватель в вузе, инженер, менеджер гостиничного бизнеса, художник-дизайнер — люди этих и других профессий надели шляпы и окунулись в объятия природы.

Чтобы отдохнуть на реке, обмундирование нужно самое простое — палатки, спальники, карематы, рюкзаки. И еще главное — обуть старые удобные кроссовки, которых не жалко.

Местом встречи людей из Киева, Харькова, Одессы и других городов стал Ивано-Франковск. Поскольку все горели желанием как можно быстрее сесть в байдарки, взяли такси, которое доставило нашу ватагу к берегу Днестра вблизи села Подвербцы. Там уже ждали «водные кони». Но Оксана предложила сначала посетить водопад Девичьи слезы, к которому вела лесная тропа.

Как выяснилось позже, водопадов под названием Девичьи слезы в Украине несколько — и все о легендах с трагическим сюжетом, чтобы туристы лучше их запоминали.

Водопад дал возможность смыть дорожную пыль и стал самой красивой фотозоной для стройных девушек.

Грести — все равно, что есть борщ

И вот наконец по инструкциям пани Оксаны грузим рюкзаки в байдарки и отправляемся по течению. Грести оказалось не сложнее, чем есть борщ, — только двумя ложками. К тому же мы не за рекордами приехали, а за удовольствием созерцания и двигательной активностью.

Эта река извивается так круто. И для нас за каждым поворотом — новый сюрприз: то холмы со всеми оттенками зеленого, то яркие луговые цветы, то темные хвойные леса — красота Украины невероятная!

А самое главное — тишина, которая обнимает нас, уставших от взрывов и страхов.

В поисках отеля под звездами

Наша первая остановка должна была быть возле исторического памятника под названием «Крест возле дуба». Именно крест сделан из гнезд для скворцов. Но нас ждал сюрприз — вся локация оказалась занятой юными скаутами. Лагерь «Пестрые Еноты» и раньше существовал, но за три года войны значительно увеличился.

— В военное время такой отдых для детей в тихих регионах Украины становится все популярнее, — объяснила Оксана Корсун.

Мы искренне порадовались за мальчиков и девочек, которые дышат свежим воздухом 24/7, учатся ходить на байдарках и учатся самостоятельной жизни, но нам пришлось сплавляться еще сорок минут, подыскивая свободный «отель» под звездами.

Первый ужин на огне готовили вместе. По задумке нашего организатора Ярослава, это было карпатское блюдо — бограч, который готовится из мяса и овощей. Невероятно вкусный и сытный, бограч восстановил наши силы.

Мы уже готовились ко сну, как вдруг к берегу причалил настоящий корабль.

Шумные соседи, посланные небесами

Мы встретили эту компанию выше по реке: плот из металлического каркаса и пенопласта веселая ватага взрослых людей привезла на старом грузовике. На нем установили огромную палатку — обычно под такими торгуют на рынках овощами или цитрусовыми. Под палаткой — большой стол, скамейки, да еще и для мангала место нашлось. Шикарно обустроенный для прогулки мини-остров. Да, люди со скромным достатком на выдумки действительно хитрые! И вот эта ватага настигла нас на берегу.

Познакомились. В компанию входили жители Яремчи, Коломыи и других горных городков — словом, местные гуру водного отдыха.

Как выяснилось утром, эти шумные соседи были нам посланы самим Небом. Пока мы пересматривали сны, а они устраивали палатки, вода в реке начала стремительно прибывать — три дня назад в Карпатах прошли сильные дожди. Если бы не наши соседи, байдарки, неосмотрительно оставленные у кромки воды, просто унесло бы течением! Соседи перетащили лодки выше, а утром Оксана сама себе читала лекцию на тему: в походах расслабляться нельзя.

Защитник и американские горки в лесу

Второй день сплава пошел еще веселее. Большая вода несла байдарки быстрее. На берегах мы видели одиночных рыбаков с удочками, компании отдыхающих — у Днестра пьют тишину немало людей.

На второй стоянке нас снова ждали замечательные соседи. На наш вечерний костер приехала пара на квадроцикле. Они отдыхали шумно и весело чуть ниже по течению и пригласили в гости. Мы не решились присоединиться к совершенно незнакомым людям, но вскоре они наведались во второй раз. Два мужчины на том же квадроцикле привезли нам с десяток замечательных дубовых поленьев — таких хватит, чтобы наслаждаться пламенем костра до рассвета.

Познакомились поближе. Как оказалось, компания праздновала приезд в краткосрочный отпуск Павла — бородатого бойца, сажень в плечах. Он доложил, что лично отправил на «концерт Кобзона» немало врагов. А сегодня он неистово радовался возможности побыть дома, в объятиях родного леса и реки, среди родственников и друзей.

«Или сейчас, или никогда!» — подумала я, рассматривая ночных гостей на квадроцикле. И попросила ребят прокатить меня на железном коне по лабиринтам ночного леса.

Что могу сказать: американские горки — это детские забавы! На крутых виражах я представляла свои руки-ноги в гипсе и кричала так, что, наверное, слышали аж в соседних областях.

Вот в чем настоящая прелесть отдыха вдали от цивилизации — можно кричать, хохотать и петь — даже при отсутствии голоса, и никто не вызовет полицию за нарушение тишины.

Наконец-то выспались

Днестр показывает: лучшие приключения начинаются там, где заканчиваются привычные правила. А лучшие соседи — те, что спасают ночью ваши байдарки и подбрасывают дрова в ваш костер.

А самое главное — какой в лесу сладкий сон! Который не нарушают сирены, дроны и ракеты. Наконец-то выспались.

В течение трех дней на каждом шагу нас удивляла природа. Чистые притоки Днестра, сказочное движение светлячков, венок из луговых цветов.

Днестр оказался прекрасным врачом. Кто бы мог подумать, что альтернатива одесскому летнему хаосу находится всего за ночь отдыха в поезде Одесса — Ивано-Франковск?

Конечно, можно выбрать другой маршрут, другой формат отдыха, причем, достаточно бюджетный. Главное — не бояться экспериментировать и найти опытного проводника. А если в комплекте веселые собачки, ластящиеся к вам, — это просто бонус к счастью!

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