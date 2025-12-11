Ключевые моменты:

Финансирование ожидается в 2026 году, старт работ — в 2027-м.

Проектом будет управлять японское агентство JICA, а все тендеры проведут японские специалисты.

Новый мост станет стальным, со сроком службы около 100 лет.

Реконструкция Ивановского путепровода в Одессе

Япония планирует выделить около полутора миллиардов гривен на реконструкцию аварийного Ивановского путепровода в Одессе. Однако город не получит прямого доступа к этим средствам — деньги будут распределяться через японское агентство международного сотрудничества JICA. Об этом «Думской» рассказал глава департамента экономического развития Одесского горсовета Андрей Розов.

По его словам, финансирование ожидается в 2026 году, а начать строительство мэрия планирует уже в 2027-м. Проект будет полностью контролировать JICA — как и в программах ЕБРР или Европейского инвестиционного банка, закупки и тендеры будут проходить исключительно по международным стандартам и через японские структуры.

Розов подчеркнул, что Одесса не будет распоряжаться выделенными средствами: «Все деньги проходят между японскими министерствами и агентством. Все тендеры — только JICA. Проект не просто финансируется Японией — он будет реализован японскими компаниями».

Сумма проекта пока остается ориентировочной: названные 1,7 млрд грн основаны на старой концепции 2019–2020 годов. Точная стоимость станет известна после нового этапа проектирования, который также выполнит японская сторона.

Новый путепровод существенно отличится от первоначального украинского проекта. Если раньше планировался классический железобетонный мост, то японские инженеры предложили полностью стальную конструкцию. Ее срок службы оценивается примерно в 100 лет, а обслуживание сведено к минимуму — потребуется лишь одна качественная покраска раз в полвека. Одесская сторона даже попросила включить эту покраску в перечень работ.

Основные элементы моста будут произведены в Японии и доставлены в Украину. Монтаж выполнит компания, выбранная на международном тендере.

Напомним, Ивановский путепровод 1967 года постройки признали аварийным еще до начала полномасштабной войны. Он обеспечивает важнейший выезд из Одессы и ни разу не проходил капитальный ремонт. В 2022 году был подписан договор на капитальный ремонт Овидиопольской Дуги — объездной дороги, которую планировали расширить вместе с модернизацией путепровода, включая удлинение моста, расширение проезда, устройство кругового движения, а также новые тротуары и велодорожки. В поточногм году тендер отменили из-за отсутствия финансирования.

Читайте также: Большой шаг для маленьких пациентов: Италия дает 30 млн кредита на новый корпус в Одессе