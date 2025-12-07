Ключевые моменты

РФ продолжает террор против Херсонщины, обстреляв 29 населенных пунктов, — ранен 1 мирный житель.

В Кременчуге произошел массированный комбинированный удар, из-за чего исчезло тепло, вода и свет.

В Саратовской области из-за дронов прогремели пять взрывов, в аэропорту прекратили полеты, в Энгельсе горела нефтебаза.

Венгрия заблокировала инициативу запуска европейских облигаций в поддержку Украины.

Потери врага по состоянию на 7 декабря.

РФ обстреляла 29 населенных пунктов в Херсонской области

Только за минувшие сутки враг осуществил обстрел 29 населенных пунктов в Херсонской области, в результате чего пострадал один человек.

Кроме того, оккупанты вели огонь по важным объектам критической и социальной инфраструктуры, а также жилым районам области. Среди разрушений – повреждены пять многоэтажек и пять частных домов.

Вражеские действия также повлекли повреждение хозяйственного сооружения, газопровода и частных автомобилей. В результате агрессии один мирный житель получил ранения.

Также ночью 7 декабря Кременчуг подвергся массированной атаке. Российские войска нанесли комбинированный удар, из-за чего в городе возникли перебои с подачей электроэнергии, тепла и воды.

Неизвестные беспилотники ударили по Саратову и Энгельсу

В ночь на 7 декабря в городах Саратовской области Россия объявили тревогу из-за появления дронов неизвестного типа. По информации жителей, произошли пять мощных взрывов в центральных и северных районах Саратова. Аэропорт в Саратове приостановил полеты. Также в Энгельсе произошло возгорание нефтебазы в районе. Минобороны РФ заявило об уничтожении 42 таких аппаратов над областью.

Читайте также: Война сердцем волонтера: как активист одесского «Автомайдана» стал глазами армии.

Венгрия заблокировала помощь Украине

Венгрия заблокировала инициативу запуска европейских облигаций по поддержке Украины. Этот проект, предложенный Еврокомиссией, был разработан в качестве резервного финансового сценария на случай, если ЕС не сможет эффективно использовать замороженные российские активы.

Соответственно, Будапешт выразил категорическое несогласие с внедрением общих долговых инструментов, которые должны охватывать семилетний бюджет Союза. Ограничения со стороны Венгрии фактически лишают ЕС возможности реализации резервного «плана Б», предусмотренного для случая, если договоренности по использованию доходов с замороженных российских активов не будут достигнуты. Речь идет о кредите на сумму 165 миллиардов евро.

Ситуация на фронте

Потери врага в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 7 декабря они достигли 1180870 человек. В сутки ВСУ ликвидировали 1080 захватчиков.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 180 870 (+1 080) человек

танков — 11 401 (+3)

боевых бронированных машин — 23 688

артиллерийских систем — 34 907 (+33)

РСЗО — 1 562 (+2)

средства ПВО — 1 253

самолетов — 431

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 87 927 (+540)

крылатые ракеты — 4 054 (+30)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 69 135 (+98)

специальная техника — 4 015

Читайте также: В Одессе увековечили имена еще 53 защитников на Аллее Героев в День ВСУ.