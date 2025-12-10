Ключевые моменты

Фермеры помогли профинансировать капитальный ремонт Янишевского лицея, в частности там появился новая крыша и техника для компьютерного класса.

Аграрии также оплатили изготовление бюста Тараса Шевченко, установленного возле лицея, и памятной доски Герою Украины Дмитрию Масловскому, погибшему в бою.

Кроме того, фермеры передали бойцам 71-й егерской бригады, в которой служил Масловский, внедорожник, снаряжение и помощь, продолжая поддерживать ВСУ.

Полмиллиона от фермера — на школу

Земледельцы Любашевщины помогают ВСУ, волонтерам и простым людям, которые нуждаются в поддержке. А в этом году они содействовали ремонту школы в селе Янишевка и установке памятников.

Янишевская школа — опорная в Бобрицком старостинском округе для учеников Бобрика Первого, Арчепитовки и Янишевки. Она начала работу в феврале 1974 года. Инициатором ее строительства стал тогдашний глава местного колхоза Петр Чеповский.

Сейчас же школа требует обновления, и к этому также присоединились местные аграрии. Больше всего — полмиллиона гривен — пожертвовало фермерское хозяйство «ЧАП» (глава Владимир Чеповский).

В последние годы хозяйство активно развивает агроном, меценат и благотворитель Юрий Гулинский, который подарил школе десять ноутбуков для компьютерного класса.

На капитальный ремонт учебного заведения, прежде всего на перекрытие крыши, из бюджета Любашевского поселкового совета было выделено более 700 тысяч гривен.

На школу жертвовали и другие фермеры: Андрей Терновый («Елена и К»), Андрей Яцура («Кипер-Агро»), Олег Белецкий («БОН»), Николай Бодян («Стрелец»), а также другие земледельцы и предприниматели.

Бюст Кобзаря и доска Герою Украины

В День Достоинства и Свободы Украины возле Янишевского лицея установили памятник Т. Г. Шевченко, а на фасаде лицея — памятную доску уроженцу села, Герою Украины Дмитрию Масловскому. Бюст и мемориальный знак изготовлены на средства аграриев.

Десантник Дмитрий Масловский с позывным «Кобра» погиб в рукопашном бою с российским оккупантом. Видео с бодикамеры Дмитрия потрясло весь мир мужеством украинского защитника.

Отдать почтение погибшему товарищу в Янишевку приехали побратимы Дмитрия Масловского из 71-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Бойцы торжественно открыли памятный знак, посетили могилу героя, выразили искренние соболезнования матери, родным и близким своего побратима. За многолетнюю помощь и активную волонтерскую деятельность десантники наградили знаком бригады Зеленогорского поселкового голову Владимира Калкатина и Благодарностью — директора фермерского хозяйства «ЧАП» Владимира Чеповского.

На фронт десантники возвращались уже на мощном внедорожнике, заполненном продуктами, маскировочными сетками, лекарствами и подарками от громады.

Ключи от автомобиля капитану элитного подразделения Владимиру Кожухарю вручили аграрии-волонтеры Андрей Гуславский и Юрий Гулинский. Андрей, кстати, — внук земледельца Андрея Тернового, который достойно продолжает благотворительное дело своего деда.

Присутствовавший на янишевских торжествах председатель регионального союза журналистов Юрий Работин вместе с коллегой Сергеем Кущинским подарили лицею телевизор и книги.

А также наградили памятной медалью «Евген Чикаленко» победителей 26-го общенационального конкурса «Украинский язык — язык единства» имени И. М. Дзюбы из Подольского района.

