КП «ТМО» получило трубы, арматуру и электроды для ремонта тепловых сетей.

Одесские теплосети модернизируют и усиливают перед новым отопительным сезоном.

Международная помощь для теплоснабжения Одессы

КП «ТМО» получило международную техническую помощь для восстановления и модернизации своего оборудования. Как сообщили в пресс-службе мэрии, помощь предоставила компания Tetra Tech ES, Inc., благодаря чему предприятие сможет быстрее реагировать на аварийные ситуации и качественно восстанавливать тепловые сети.

В Одессу поступили:

стальные трубы диаметром от 57 до 630 мм общей длиной 5170 метров;

371 единица запорной арматуры диаметром от 50 до 600 мм;

1,5 тонны сварочных электродов.

Эти материалы предоставлены в рамках проекта международной технической помощи SPARC. Программа направлена на укрепление энергетической устойчивости города и оперативное восстановление теплоснабжения.

Кроме того, при поддержке фонда «Хелп-Хільфе цур Зельбстхільфе» предприятие получило 31 современный энергоэффективный насос DAB. Их планируют установить в межотопительный период на районных источниках тепловой энергии и в распределительных узлах. Новое оборудование позволит улучшить работу систем, сократить потребление энергии, повысить эффективность и надежность теплоснабжения.

Эта помощь особенно важна в условиях военного положения и ожидаемо сложного отопительного сезона, отмечают в предприятии. Напомним, в конце ноября из-за «прилета» по Одесской ТЭЦ без тепла остались около 30 тысяч абонентов.

