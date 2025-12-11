Ключевые моменты:
- КП «ТМО» получило трубы, арматуру и электроды для ремонта тепловых сетей.
- Одесские теплосети модернизируют и усиливают перед новым отопительным сезоном.
Международная помощь для теплоснабжения Одессы
КП «ТМО» получило международную техническую помощь для восстановления и модернизации своего оборудования. Как сообщили в пресс-службе мэрии, помощь предоставила компания Tetra Tech ES, Inc., благодаря чему предприятие сможет быстрее реагировать на аварийные ситуации и качественно восстанавливать тепловые сети.
В Одессу поступили:
- стальные трубы диаметром от 57 до 630 мм общей длиной 5170 метров;
- 371 единица запорной арматуры диаметром от 50 до 600 мм;
- 1,5 тонны сварочных электродов.
Эти материалы предоставлены в рамках проекта международной технической помощи SPARC. Программа направлена на укрепление энергетической устойчивости города и оперативное восстановление теплоснабжения.
Кроме того, при поддержке фонда «Хелп-Хільфе цур Зельбстхільфе» предприятие получило 31 современный энергоэффективный насос DAB. Их планируют установить в межотопительный период на районных источниках тепловой энергии и в распределительных узлах. Новое оборудование позволит улучшить работу систем, сократить потребление энергии, повысить эффективность и надежность теплоснабжения.
Эта помощь особенно важна в условиях военного положения и ожидаемо сложного отопительного сезона, отмечают в предприятии. Напомним, в конце ноября из-за «прилета» по Одесской ТЭЦ без тепла остались около 30 тысяч абонентов.
