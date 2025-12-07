Ключевые моменты:

В Одессе началась реконструкция стадиона «Краян».

Проект предусматривает строительство большого футбольного поля и гостиницы.

Комплекс станет функциональным центром для подготовки спортсменов.

Полноразмерное поле, минифутбольная площадка и отель

По информации пресс-службы «Одесской областной футбольной ассоциации», проект обновления включает создание многофункциональной спортивной инфраструктуры.

На территории комплекса запланирована постройка:

большого футбольного поля размером 105×68 метров, что соответствует стандартам для всеукраинских соревнований;

меньшего футбольного поля 20×40 метров для минифутбола и тренировок;

трибун для болельщиков;

парковки;

большого и малого универсальных спортивных залов;

отеля с удобствами для размещения спортсменов.

Следует отметить, что это будет не просто новый комплекс, а полноценный центр для подготовки спортсменов и проведения соревнований разного уровня.

Справка «Одесской жизни»

Стадион «Краян» был домашней ареной футбольного клуба «Черноморец». В целом стадион возник как часть спортивного комплекса Одесского завода тяжелого краностроения им. «Сельмаша» (позже известного как «Крансильмаш» или просто «Краян») в 1960-х годах.

Стадион получил название «Краян» в честь предприятия и имел футбольное поле с трибунами и вспомогательные тренировочные сооружения.

