Ключевые моменты:
- В Одессе началась реконструкция стадиона «Краян».
- Проект предусматривает строительство большого футбольного поля и гостиницы.
- Комплекс станет функциональным центром для подготовки спортсменов.
Полноразмерное поле, минифутбольная площадка и отель
По информации пресс-службы «Одесской областной футбольной ассоциации», проект обновления включает создание многофункциональной спортивной инфраструктуры.
На территории комплекса запланирована постройка:
- большого футбольного поля размером 105×68 метров, что соответствует стандартам для всеукраинских соревнований;
- меньшего футбольного поля 20×40 метров для минифутбола и тренировок;
- трибун для болельщиков;
- парковки;
- большого и малого универсальных спортивных залов;
- отеля с удобствами для размещения спортсменов.
Следует отметить, что это будет не просто новый комплекс, а полноценный центр для подготовки спортсменов и проведения соревнований разного уровня.
Справка «Одесской жизни»
Стадион «Краян» был домашней ареной футбольного клуба «Черноморец». В целом стадион возник как часть спортивного комплекса Одесского завода тяжелого краностроения им. «Сельмаша» (позже известного как «Крансильмаш» или просто «Краян») в 1960-х годах.
Стадион получил название «Краян» в честь предприятия и имел футбольное поле с трибунами и вспомогательные тренировочные сооружения.
Напомним, Италия предоставляет 30 миллионов евро беспроцентный кредит для строительства нового медицинского корпуса Одесской областной детской клинической больницы, который будет рассчитан на 260 стационарных кроватей.
Читайте также: Днестровский лиман под прицелом инвесторов: разрешат добывать песок 20 лет.