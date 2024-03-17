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Стресс: чем он опасен и как с ним справляться

Стресс: чем он опасен и как с ним справляться

Стресс в разных формах стал повседневным явлением в нашей жизни. И сегодня главная цель уже не избежать его, а научиться с ним жить. Можно ли повысить свою стрессоустойчивость и как это сделать? От чего зависит наша способность справляться с трудностями и можно ли ее развить, рассказала врач-терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Что такое стрессоустойчивость?

На языке официальной медицины, стресс — это нервно-психическая реакция, которая возникает в критических ситуациях и направлена на мобилизацию защитных сил организма. В обиходе стрессом называют физические, умственные и психоэмоциональные перегрузки. Соответственно, стрессоустойчивость – это совокупность личностных качеств человека, благодаря которым он в состоянии переносить эти перегрузки без негативных последствий для здоровья и потом достаточно быстро восстанавливаться.

При этом стрессом для организма, вызывающим выброс гормонов кортизола и адреналина и соответствующие физиологические реакции, может быть не только негативное, но и позитивное событие, которое сопровождается всплеском эмоций и выводит человека из равновесия.

От чего зависит способность противостоять стрессу?

врач-терапевт Снежана Ляшук

Снежана Ляшук

Степень стрессоустойчивости зависит от разных факторов – внутренних (врожденные качества человека) и внешних (окружающая среда). В первую очередь, имеют значение личностные характеристики, тип темперамента, физиологические ресурсы организма. Но большую роль играют и жизненные обстоятельства, формирующие личность: атмосфера в семье в детстве, наличие или отсутствие травмирующего опыта, личные и рабочие отношения, образ жизни.

Всего психологи выделяют три степени стрессоустойчивости – высокую, среднюю и низкую. Но эту личную особенность вполне можно изменить и при необходимости «подтянуть» до нужного уровня.

Можно ли повысить стрессоустойчивость?

Если вы хотите повысить свою способность игнорировать внешние раздражители и оставаться спокойным в любой ситуации, выработайте у себя привычки, которые увеличивают физические и психологические ресурсы организма.

  • Ведите здоровый образ жизни (больше двигайтесь, занимайтесь спортом, высыпайтесь, правильно питайтесь, пейте больше воды).
  • Качественно отдыхайте (читайте, гуляйте, проводите время с детьми и друзьями, заведите хобби – главное, регулярная подзарядка энергией и положительными эмоциями).
  • Контролируйте информационный поток (сведите к возможному минимуму просмотр новостей и соцсетей, общение с «токсичными» людьми).
  • Проживайте эмоции, не оставляя их на потом (плачьте, кричите, бейте подушку или боксерскую грушу – важно своевременно «выпустить пар»). Подавленные негативные эмоции дополнительно нагружают психику и могут вызвать психосоматические заболевания.
  • Практикуйте разные методы расслабления: пробуйте дыхательные практики, медитацию, массаж, йогу и другие техники релаксации.
  • Трезво оценивайте свои силы и учитесь говорить «нет». Многие люди по разным причинам взваливают на себя непомерный груз дел и забот. Если такая нагрузка регулярна, это приводит к хроническому стрессу.
  • Разделяйте обстоятельства на зависящие и не зависящие от вас.
  • Повышайте самооценку. Заведите дневник достижений, куда ежедневно записывайте свои даже самые маленькие успехи. Также полезно составлять списки дел, вычеркивая реализованные пункты – это дает ощущение контроля над происходящим;
  • Развивайте и поддерживайте социальные связи. Не стесняйтесь просить о помощи и поддержке окружающих, тем более – друзей и близких. Чем общительнее человек, тем увереннее он себя чувствует в любых жизненных обстоятельствах.

Но если методики самостоятельной работы над собой не дают результата и вы чувствуете, что не справляетесь со стрессовой нагрузкой – обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.

Чем опасен стресс?

В результате сильных переживаний мы получаем повышение артериального давления, учащение дыхания и сердцебиения, покраснение лица и напряжение мышц. Если это происходит нечасто – организм здорового человека самостоятельно справляется с ситуативным перенапряжением и возвращается в норму. Но регулярные перегрузки, длящиеся месяцами или даже годами, имеют накопительный эффект, истощают и выматывают тело и психику.

В результате хронического стресса у человека постепенно ухудшается самочувствие, снижается иммунитет и со временем могут развиться гипертония, болезни сердца, сахарный диабет, патологии ЖКТ, бессонница, тревожные расстройства, депрессии.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ
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