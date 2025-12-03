Ключевые моменты

Евгения Ткача мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и особенности развития.

В подразделении он получил позывной «Плюсик» — за добрый характер и постоянный веселый нрав.

«Плюсик» пропал без вести во время первого боевого задания на Покровском направлении; трое из пяти бойцов не вернулись.

Семьи пропавших воинов уже год ищут любую информацию, но сталкиваются с полной неопределенностью и мошенниками.

Он был веселым, несмотря ни на что

Валерия Белинская и ее семья пережили настоящий ад. Они жили на Херсонщине, и с первых дней полномасштабного вторжения оказались в ловушке оккупации. Летом 2022 года, рискуя жизнью, семье чудом удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию – в Одесскую область, в Черноморск.

– Мой младший брат впоследствии встал на защиту Украины, а вот другого – Женю, я отправила ухаживать за бабушкой, пережившей инсульт, – рассказывает Валерия. – У него с детства были серьезные проблемы со зрением, а еще он отставал в интеллектуальном развитии. Мы не хотели оформлять инвалидность, чтобы не лишать парня будущего. Женя всегда хватался за любую работу – был разнорабочим, часто грузчиком. Из-за этого у него начались еще и проблемы со спиной.

По словам Валерии, в октябре 2024 года ее брат Евгений Ткач пропал прямо с улицы – его «бусифицировали».

– Три дня мы не знали, где он. Искали, звонили, но телефон у Жени сразу отобрали. Вскоре он сам вышел на связь и сообщил, что мобилизован и находится в Ровно. Я не могу представить, как медицинская комиссия вообще могла признать его годным с такими проблемами со здоровьем? Неужели они не увидели особенностей его развития? В огромных очках, маленький, худенький – в свои 29 лет он весил всего 53 килограмма. Но Женя, наверное, чтобы не расстраивать меня, сказал, что его назначили поваром, что он с этим справится.

Позже я узнала страшную правду: он оказался во вновь созданном боевом подразделении, которое бросили на Покровское направление, где шли самые ожесточенные, кровавые бои. Мой братишка пропал без вести 27 декабря 2024 года во время первого же боевого задания. Группу из пяти человек отправили на позицию, которую атаковали экипированные и вооруженные противники. Об этом я узнала лично от двух парней из группы, которых удалось эвакуировать. А мой брат и еще двое его побратимов не вернулись…

Выжившие побратимы рассказали единственное светлое: у Жени был позывной «Плюсик», потому что он, несмотря ни на что, был всегда веселым.

Сами, и «под прицелом» мошенников

Валерия рассказывает, что родственники воинов, пропавших без вести в то страшное время под Покровском, создали группу в Viber, там четыреста человек. Вместе пытаются узнать правду.

– Почти год мы умоляем о хоть какой-то информации. За это время из четырехсот человек только двое получили тела своих родных и смогли их с должным почетом похоронить. Все остальные живут в полном, изнуряющем неведении, — говорит женщина.

Участники группы отчаянно пишут во все инстанции: в Координационный штаб, к Кириллу Буданову, к Ирине Верещук и многим другим высокопоставленным чиновникам.

Но, по ее словам, никакой информации о судьбе своих родных они не получили:

– У меня тяжелое впечатление: пропавшими без вести не интересуется никто, кроме их измученных родных. А еще циничных мошенников.

Валерия объясняет: как только близкие пропавшего без вести выкладывают фото – сразу получают большое количество звонков от неизвестных, которые требуют деньги за «информацию».

Семьи уже научены горьким опытом и не реагируют, но, живя с такой болью, чувствовать себя еще и под прицелом мошенников – это ужасно.

Сейчас Валерия Белинская живет в городе Рени. Она стала участницей первой акции «Наши еще не дома», чтобы вместе с другими семьями пропавших и пленных вернуть родных.

На анонсном фото — Валерия Белинская, сестра пропавшего без вести Евгения Ткача с позывным «Плюсик»