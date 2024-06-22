Сад как лекарство: в Одесской больнице задумали уникальное пространство для реабилитации детей

От клумбы – к саду

Еще в апреле на платформе «Доброе дело» Анатолий Кавун предложил посадить цветы возле отделения гематологии областной детской больницы. И неравнодушные одесситы откликнулись на его инициативу. Ведь надо ли говорить, как важно иногда, выйдя из палаты, не упереться вместо ее стены в очередную стену, отмечает Анатолий.

Так около отделения онкогематологии появилась клумба с розами, лавандой, жасмином, барвинками…

Высадкой цветов руководила директор Одесского ботанического сада Людмила Левчук. Ухаживает сегодня за клумбой персонал больницы. А Анатолий инициировал еще один проект — разбить на территории больницы терапевтический сад.

Такие сады — это специально разработанные зеленые пространства, предназначенные для улучшения физического и эмоционального благополучия пациентов, посетителей и персонала.

Сад, научно обоснованный

Одним из первых влияние природы на стресс и физическое восстановление человека в 80-е годы прошлого века исследовал шведский ученый Роджер Ульрих. В ходе своих исследований он демонстрировал испытуемым то пейзажи с цветами и деревьями, то городские виды. Выяснилось, что в первом случае усиливались чувства радости и дружелюбия, во втором — печали и гнева. К тому же, картины природы стимулировали у здоровых людей выработку «гормона счастья» серотонина, а у больных после операции — ускоренное восстановление.

К тому же, Ульрих наблюдал за пациентами госпиталя. Половина из них размещалась в палатах, окна которых выходили на стену расположенного напротив здания. А из окон комнат, где находилась вторая половина больных, видны были деревья с сочной листвой. И те, кто мог созерцать природу, шли на поправку гораздо быстрее, чем люди, вынужденные каждый день смотреть из окна на унылую стену.

Так появилась теория восстановления после стресса, согласно которой в безопасной естественной среде человек восстанавливается быстрее с помощью положительных эмоций и «включения» бессознательных физиологических реакций. Ведь в древности безопасные природные территории с густой растительностью были наиболее пригодны для добывания еды и отдыха.

Поэтому в пособиях для проектировщиков больниц Ульрих рекомендовал размещать в помещениях картины с изображением леса, а вокруг здания – создавать зеленую зону.

Сад идеальный

— Терапевтический сад — это не просто высадка растений, — говорит Анатолий. – Это место силы, которое должно помогать больным находить в себе силы для выздоровления.

Образцовым, идеальным терапевтическим садом считается сад, созданный в 1956 году в Бостонской детской больнице. Его создание профинансировала писательница Олив Хиггинс Праути, потерявшая двух своих дочерей. В память о них она решила подарить пациентам больницы и их родителям сад. И, по утверждению побывавших там людей, он погружал в себя, позволяя отрешиться от печальных мыслей.

Во время обновления сада были сформулированы необходимые условия его создания.

Сад должен быть расположен на открытом воздухе и доступен в любое время года. В нем все должно быть живым и настоящим. Ведь лишь открытое пространство и прямой контакт с природой позволяют человеку облегчить стресс от пребывания в стенах больницы с ее специфичным освещением, звуками, длинными коридорами и чувством потери контроля над происходящим. Поэтому здесь нужна лужайка, где можно пройти по траве или даже прилечь на нее. Должно быть тихо – никакого механического шума или звуков автомобильного движения. Здесь можно уединиться — не все в тяжелые моменты жизни стремятся к общению. Сад должен приглашать к исследованию: в нем должно быть множество интересных уголков с элементами неожиданности и игры – например, небольшие скульптуры животных. И обязательно — водный объект: фонтан или неглубокий пруд.

Идеи и их реализация

Варианты терапевтического сада могут быть самые разные. Например, дети сами могут ухаживать за растениями и даже их выращивать. Это делает их уверенней в себе. И, конечно, проект должен учитывать специфику пациентов. Так, приподнятые грядки позволят детям, передвигающимся на колясках, нюхать цветы и прикасаться к ним. А в саду для онкобольных необходимо предусмотреть защиту от солнца – к примеру, навесы из вьющихся растений. Следует дозировать использование ароматных трав.

— Для воплощения проекта нужна помощь в идеях и их реализации, — говорит Анатолий. – Руководство больницы в реализации этого проекта мы убедили. Территорию для терапевтического сада администрация уже выделила. Была попытка привлечь к проекту власти – через личные каналы, но она потерпела провал. Сейчас, в принципе, не до этого. В данный момент собираем идеи, обсуждаем с архитекторами. Это первый, очень длительный этап. Когда проект будет сделан и согласован, следующие шаги будут более ощутимыми.

Сад для ветеранов

— На фоне того, что запустился вопрос разработки терапевтического сада в детской областной больнице, я задумался — ни стоит ли поискать мировой опыт таких проектов в военных госпиталях, — рассказывает Анатолий. — И оказалось, терапевтические сады в военных госпиталях становятся все более распространенным явлением.

Интенсивный терапевтический сад в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида (США) разработан для реабилитации военных, переживших тяжелые травмы и ампутации. Он оборудован специальными тропинками и устройствами для тренировок, помогающими восстанавливать физические функции и снижать уровень стресса.

Военно-морской медицинский центр Портсмута использует терапевтический сад для восстановления военнослужащих с ПТСР и другими психическими расстройствами. Там предоставлены места для медитации и релаксации. И это — важная часть терапевтической программы.

В Украине сегодня терапевтические сады создают в Киеве и Львове.

Может быть, имеет смысл стучаться в «высокие кабинеты» для создания терапевтического сада в Одесском военном госпитале, предполагает Анатолий. Конечно — не сейчас, со временем…

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К сожалению, никакой шедевр садового искусства не может сам по себе вылечить онкозаболевания, устранить увечья. Но, напоминая о прекрасном манящем огромном мире за пределами больницы, терапевтический сад дает силы бороться за жизнь.