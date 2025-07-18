Война продолжается — раненых больше

Этот молодой боец неувереннойпоходкой зашел в реабилитационный кабинет на очередное занятие по восстановлению своих двигательных навыков.

— Давайте сначала посмотрим, как ваша культя адаптировалась к новому протезу, — сказал врач.

Воин сел на стул и поднял штанину. Далее состоялась привычная для этого кабинета процедура по лечению остатка ноги и формированию новых навыков для возвращения к полноценной жизни.

— Я еще с этой ногой повоюю, — сказал солдат после осмотра, — Меня фронтовые побратимы ждут. Я им обещал, что обязательно вернусь.

Реабилитация, которая возвращает к жизни

В том небольшом зале было еще несколько военных, которые проходили реабилитацию. Один, держась за поручни, учился заново ходить на беговой дорожке с двумя протезами. Другой приседал на одной ноге с пустой штаниной. Рядом стояли два костыля. Третий сидел за столом, а обе руки были закреплены в четырех ременных петлях. Система периодически поднималасьвверх, очевидно, чтобы помочь воину восстановить утраченные функции. Такая же цель стояла и перед другими пациентами, которые работали над восстановлением подвижности кистей.

— Эта перчатка, точнее, робот-тренажер под названием биостимулятор, появился в нашей больнице всего месяц назад, — рассказывает физиотерапевт, — Его приобрели благодаря студентам Одесского экономического университета. Деньги на это и другое оборудование они собрали во время фестивалей «Весна» и «Осень». На молодежные шоу продавались билеты, а вырученные средства передавались благотворительному фонду, с которым мы сотрудничаем.

Кто помогает уже сейчас?

Дальнейший разговор о благотворительной помощи одесситов и организаций города состоялся в офисе руководителя больницы. Как было сказано, значительную помощь раненым оказывают банк «Восток», БФ «Милосердие Виктор» и «Бок о бок», компания «Интерхим», фирма «Водный свет», ОО «Пересищанка», Украинско-американский фонд «Вместе для Украины», одесские волонтеры под руководством Марии Подкапки.

— Только вчера в одной из наших палат появился новый кондиционер, — продолжает рассказ руководитель отдела больницы Татьяна Сарнацкая, — Это приобретение в жаркие летние месяцы организовали для раненых в благотворительном фонде «Память. Достоинство. Свобода». Подчеркну, что помощь раненым оказывают все категории одесского населения — независимо от возраста. Так, отличились одесские школьники, которые под руководством департамента образования начали печь пирожки и продавать их. Прибыль от продажи достигла 270 тысяч гривен, на которые мы приобрели пасхальные подарки для всех раненых фронтовиков больницы. Видели бы вы глаза и эмоции наших пациентов, когда мы рассказывали им о школьниках, которые организовали для них праздник!

Что нужно больницам прямо сейчас?

Но основная забота о раненых, конечно, лежит на государстве. А одесситы помогают фронтовикам не только сбором средств на лекарства, медикаменты, расходные материалы, но и своим духом, оптимизмом и желанием доказать единство с ВСУ. Специально для тех, кто уже может ходить, организовываются экскурсии по городу, в Одесский театр оперы и балета, зоопарк. А недавно группа местных садоводов по собственной инициативе принесла в больницу горшки с цветами, которые работники разнесли по палатам и высадили на клумбах.

Сейчас, из-за летнего наступления российских оккупантов, количество раненых бойцов в больницах Одессы значительно возросло. Каждый час к приемным отделениям почти с передовой подъезжают машины скорой помощи с включенными сиренами. Из них чуть ли не бегом на носилках выносят раненых. Тяжелораненых. Их сразу доставляют в операционные, потому что счет идет на минуты. В такие моменты решающую роль играет мастерство одесских хирургов, которые за годы войны приобрели огромный опыт и способны буквально вытаскивать воинов с того света.

Восстановление — это тоже фронт

Даже в периоды относительного затишья на фронте одесские больницы на пределе своих возможностей обеспечивали всех раненых необходимыми расходными материалами. А сейчас, в эти дни напряженных боев, когда враг наступает практически на всех направлениях, возникла острая потребность не только в медикаментах и материалах, но и в оборудовании и аппаратах, которые за более чем три года войны физически и морально устарели. В частности, сегодня как никогда нужна американская система электрофизиологических исследований сердца, которая позволяет восстановить нормальную работу сердца и сосудов после ранений. Также устарел коагулятор, необходимый для остановки кровотечений во время операций. Остро необходимо приобрести шесть холтеров для контроля сердечного ритма. И это только кардиологическое направление.

Похожие проблемы имеют ортопеды и травматологи. Им нужны силовые инструменты: медицинские дрели, осцилляционные пилы, полотна к пилам, артроскопическая стойка, артроскопические инструменты, ретракторы Хомана, медицинский инструментарий и многое другое.

Что делать в условиях, когда все государственные средства идут на обеспечение фронта? Но восстановление раненых — это тот самый фронт. Статистика свидетельствует: около 80% раненых из одесских больниц возвращаются на передовую. Причем это опытные воины, которые уже прошли смертельный огонь, знают врага и маневр боя. Каждый такой воин по потенциалу может быть равноценен нескольким сегодняшним новобранцам, которые нюхали порох только несколько недель на полигоне.

Поэтому мы, одесситы, находящиеся в тылу, должны быть заинтересованы в организации дополнительной помощи раненым, которые лечатся в одесских больницах и клиниках.

Стартует проект «Вернемся в строй вместе»

О повышении эффективности этой работы задумались в ротари-клубе «Одесса-Ришелье» вместе с другими ротарийцами и руководителями одесских СМИ. Для реализации этого проекта, которому мы дали название «Вернемся в строй вместе», создан оргкомитет. В него вошли известные общественные деятели, священники, руководители благотворительных фондов, волонтерских, общественных и производственных организаций, врачи, руководители СМИ и ротари-клубов, простые одесситы — как из города, так и из-за рубежа, которые искренне переживают за судьбу Украины и Одессы. Возглавил форум известный украинский общественный деятель, историк, юрист, директор Музея «Холокоста — жертв фашизма», президент благотворительного фонда «Память. Достоинство. Свобода» Павел Козленко, который с первых дней войны тесно сотрудничает с одесскими больницами.

В больницах Одессы ждут, что оргкомитет донесет до каждого одессита, предприятия, учреждения понимание того, что сегодня как никогда необходима помощь нашим защитникам. В первую очередь — для лечения и восстановления фронтовиков. А также для каждого одессита, ведь российские оккупанты не скрывают своих планов захватить Одессу. Верим, что благодаря профессионализму одесских медиков и нашей поддержке, раненые фронтовики снова станут в строй.

Одесса не сдается — даже в тылу

В то же время в период подготовки к проекту мы обсуждали с некоторыми волонтерскими организациями уменьшение массовой поддержки ВСУ и переселенцев. Это связано с экономическими проблемами населения и бизнеса, нехваткой средств, коррупцией и бюрократией. По словам экспертов, часть средств, выделенных на оборону, оседает в карманах чиновников или мошенников. Поэтому больницы все чаще обращаются напрямую к предприятиям с просьбой приобрести конкретное оборудование или медикаменты.

В сложившихся условиях, особенно подчеркиваем: все члены оргкомитета будут работать на волонтерских началах. Будут поступать заявки на закупку оборудования. Каждая гривна будет использована строго по назначению. Одесситы смогут следить за прозрачностью проекта через СМИ и специально созданный сайт, где каждый может сообщить о своем вкладе.

Мы верим, что каждый душевный порыв должен остаться в истории этой войны и Одессы. И после победы на одной из больниц появится мемориальная доска с именами благотворителей.

Как помочь

Все желающие могут поддержать проект «Вернемся в строй вместе» через БФ «Память. Достоинство. Свобода». Каждая гривна будет прозрачно учтена. А имена благотворителей — вписаны в историю города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПАМЯТЬ. ГИДНОСТЬ. СВОБОДА» ЕГРПОУ 37550695 65005, Одесса, ул. Михайловская, 8/8, оф. 1Н р/р UA873808050000000026008469287 UA243003350000000026009534025 — EUR UA163003350000000026000534024 — USD Назначение платежа: «Помощь раненым фронтовикам» На e-mail желательно присылать информацию о вас (ФИО или имя) и сумму перевода. Будем благодарны за ваши мнения и рекомендации по эффективности проекта «Вернемся в строй вместе».

Александр ФЕДОРОВ, пресс-офицер РК «Одесса-Ришелье»

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