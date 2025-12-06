Ключевые моменты:
- 6 декабря в катакомбах Нерубайского под Одессой открылась подземная резиденция Святого Николая.
- Пространство площадью 361 кв. м признано самой большой подземной резиденцией Николая в мире.
- Проект работает с 2021 года и открывается уже в пятый раз.
- Посетителей ждут «Сад Чудес», галерея сказочных картин и новая локация – «Светлица ангелов».
- Резиденции Николая открываются по всей Украине в преддверии праздника, создавая зимнюю сказку для детей.
Подземная резиденция святого Николая – это арт-простор в Нерубайских катакомбах площадью 361 кв.м. В 2024 году его признали самой большой подземной резиденцией святого Николая в мире. А с 2018 это первая подземная картинная галерея в Украине.
Резиденция святого Николая под землей в Нерубайском открылась уже в пятый раз. Впервые она заработала в декабре 2021 года.
В этом году, как и ранее, посетителей резиденции ждет сказочная атмосфера подземелья: дети смогут пообщаться со Святым Николаем, прогуляться по «Саду Чудес», осмотреть галерею сказочных картин. «Изюминкой» этого года стала новая загадочная локация – «Светлица ангелов».
Резиденции Святого Николая традиционно открываются в разных городах Украины в преддверии праздника (6 декабря по новому календарю). Здесь создают атмосферу зимней сказки: интерактивные активности, тематические фотозоны, небольшие подарки и встречи с Николаем. Такие проекты объединяют развлечения с воспитательными элементами, а нередко и с благотворительными инициативами.
