Ключевые моменты:

6 декабря в катакомбах Нерубайского под Одессой открылась подземная резиденция Святого Николая.

Пространство площадью 361 кв. м признано самой большой подземной резиденцией Николая в мире.

Проект работает с 2021 года и открывается уже в пятый раз.

Посетителей ждут «Сад Чудес», галерея сказочных картин и новая локация – «Светлица ангелов».

Резиденции Николая открываются по всей Украине в преддверии праздника, создавая зимнюю сказку для детей.

Подземная резиденция святого Николая – это арт-простор в Нерубайских катакомбах площадью 361 кв.м. В 2024 году его признали самой большой подземной резиденцией святого Николая в мире. А с 2018 это первая подземная картинная галерея в Украине.

Резиденция святого Николая под землей в Нерубайском открылась уже в пятый раз. Впервые она заработала в декабре 2021 года.

В этом году, как и ранее, посетителей резиденции ждет сказочная атмосфера подземелья: дети смогут пообщаться со Святым Николаем, прогуляться по «Саду Чудес», осмотреть галерею сказочных картин. «Изюминкой» этого года стала новая загадочная локация – «Светлица ангелов».

Резиденции Святого Николая традиционно открываются в разных городах Украины в преддверии праздника (6 декабря по новому календарю). Здесь создают атмосферу зимней сказки: интерактивные активности, тематические фотозоны, небольшие подарки и встречи с Николаем. Такие проекты объединяют развлечения с воспитательными элементами, а нередко и с благотворительными инициативами.

