Каток в парке Шевченко: цены, график и особенности работы

Зима в Одессе — это время ярких огней, праздничного настроения и традиционных зимних развлечений. Одно из самых любимых — катание на коньках. Сегодня, 6 декабря, в парке имени Шевченко официально открылся каток — одним из самых посещаемых в городе.

Стоимость одного сеанса катания длительностью 45 минут составляет:

200 грн — если вы приходите со своими коньками;

350 грн — при аренде коньков.

Для аренды коньков требуется залог: 500 грн или документ — паспорт, водительское удостоверение либо смартфон.

Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:35, при этом последний заезд начинается в 21:50.

Важно отметить, что рядом с катком расположено мобильное укрытие, рассчитанное на 15 человек — это обеспечивает безопасность посетителей при воздушной тревоге.

