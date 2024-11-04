От Одессы до Балты: с чего начиналась украинская железная дорога

Одесская железная дорога является одной из старейших в Украине. Ее длина — 4 тысячи 169 километров. Обслуживает шесть областей, пролегает через 65 городов, 134 поселка городского типа, 9 морских и 3 речных порта.

Финансы предоставили купцы

Первый поезд пустили в декабре 1865 года. Также регулярное движение поездов началось на линии Раздельная-Кучурган.

Чтобы отправлять хлеб и товар, ананьевские купцы профинансировали строительство железной дороги от города Балта до села Жеребково. Неподалеку основали станцию Чухачевка, названную в честь тогдашнего руководителя Одесского железнодорожного и морского транспорта адмирала Чухачева.

Сразу же Ананьевское земство отвело землю под строительство почтовой дороги между селом Жеребково и городом Ананьев протяженностью 15 верст и 250 саженей.

Местным землевладельцем Гижицким было возведено трехэтажное здание железнодорожной станции. На первом этаже были станционные помещения, а на втором и третьем проживали рабочие железной дороги.

Станции Любашевка — 156 лет

В 1868 году железнодорожная колея пролегла от Балты до Ольвиополя (ныне Первомайск Николаевской области). На этом отрезке железной дороги заработала станция Любашевка, где было построено грандиозное трехэтажное здание вокзала, которое до сих пор остается самым высоким сооружением (если не учитывать элеватор) в поселке.

Несмотря на свой почтенный возраст, станция Любашевка находится в прекрасном состоянии. Памятник архитектуры знаменит и тем, что в середине 80-х годов XIX века в одной из квартир жил вместе с семьей будущий заслуженный артист Государственного академического Малого театра и киноактер Степан Кузнецов. Его отец Леонид Карпович арендовал станционный буфет, а сын помогал ему кормить пассажиров.

Открытие станции поощрило землевладельцев к развитию зернового хозяйства и перерабатывающих предприятий. Так, помещица Малиновская построила в селе паровую мельницу, а на базе местных залежей глины и песка — кирпичный завод.

В 1910 году через станцию прошло два с половиной миллиона пудов грузов, из них — полтора миллиона пудов хлеба.

В начале Второй мировой войны станцию бомбила вражеская авиация, но ни один снаряд не нанес сооружению вреда.

В 2000 году здесь провели капитальный ремонт, обновили и внутренние помещения. Здание, по замыслу архитектора, защищено от вибрации курсирующих грузовых и пассажирских поездов. За годы существования на стенах не появилось ни одной трещинки.

«Ну что, будешь машинистом?»

Немало жителей Любашевки принадлежат к профессии железнодорожник. Среди них — потомственный железнодорожник Николай Добровольский.

Как-то, перелистывая подшивку газеты «Хлебороб» за 1980 год, наткнулся на статью «А машинистом будет» за подписью заведующей детского сада Нины Трыхиной. В ней шла речь о ее семилетнем воспитаннике Николе, который рассказал, что хочет водить электропоезда, как его отец Петр Добровольский. Отец мальчика всю жизнь трудился на железной дороге, начав сборщиком состава, а затем — машинистом тепловоза. Когда возвращался из очередного рейса, надевал сыну форменный картуз, подбрасывал вверх и говорил: «Ну что, будешь машинистом?»

Мечту парень воплотил в жизнь. Он освоил профессию помощника машиниста тепловоза, устроился работать в локомотивное депо Подольска. После службы в Вооруженных силах Украины Николай Добровольский снова вернулся в родной коллектив. Впоследствии продолжил обучение в Одесской технической школе, после окончания которой получил удостоверение машиниста.

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