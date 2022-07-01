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Одесский железнодорожный вокзал признали лучшим в Украине

Одесский железнодорожный вокзал признали лучшим в Украине

«Укрзализныця» составила рейтинг вокзалов и поездов страны на основе сервиса сора отзывов пассажиров. Лучшим стал Одесский. К тому же в ТОП-5 вошли два одесских поезда.

Об этом сообщило издание «Пассажирский транспорт».

В публикации сказано, некоторое время назад «Укрзализныця» запустила сервис сбора отзывов о работе вокзалов, пассажирских поездов и железнодорожного сервиса в целом. Для этого на вокзалах и поездах размещены QR-коды, по которым пассажир может оставить свое мнение о работе железной дороги.

Рейтинг вокзалов выглядит так, возглавляет его одесский вокзал:

  1. Одесса
  2. Запорожье
  3. Харьков
  4. Ровно
  5. Ивано-Франковск.

По такому же принципу определен и рейтинг лучших пассажирских поездов, получивших соответствующие оценки от пассажиров. Здесь в ТОП-5 есть 2 поезда, которые отправляются из Одессы.

  1. №91/92 Харьков — Одесса
  2. №749 Киев — Ивано-Франковск
  3. №43 Ивано-Франковск — Киев
  4. №236/235 Одесса — Черновцы
  5. №233 Покровск — Днепр.

В рейтинг вошли составы Одесса-Харьков (занял 1-е место) и Одесса-Черновцы (4-е место рейтинга).

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как выглядел жд вокзал в первые недели войны, когда проходила массовая эвакуация,а вокруг были установлены баррикады и противотанковые ежи.

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Фото: «Пассажирский транспорт»

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