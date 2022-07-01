Одесский железнодорожный вокзал признали лучшим в Украине

«Укрзализныця» составила рейтинг вокзалов и поездов страны на основе сервиса сора отзывов пассажиров. Лучшим стал Одесский. К тому же в ТОП-5 вошли два одесских поезда.
Об этом сообщило издание «Пассажирский транспорт».
В публикации сказано, некоторое время назад «Укрзализныця» запустила сервис сбора отзывов о работе вокзалов, пассажирских поездов и железнодорожного сервиса в целом. Для этого на вокзалах и поездах размещены QR-коды, по которым пассажир может оставить свое мнение о работе железной дороги.
Рейтинг вокзалов выглядит так, возглавляет его одесский вокзал:
- Одесса
- Запорожье
- Харьков
- Ровно
- Ивано-Франковск.
По такому же принципу определен и рейтинг лучших пассажирских поездов, получивших соответствующие оценки от пассажиров. Здесь в ТОП-5 есть 2 поезда, которые отправляются из Одессы.
- №91/92 Харьков — Одесса
- №749 Киев — Ивано-Франковск
- №43 Ивано-Франковск — Киев
- №236/235 Одесса — Черновцы
- №233 Покровск — Днепр.
В рейтинг вошли составы Одесса-Харьков (занял 1-е место) и Одесса-Черновцы (4-е место рейтинга).
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как выглядел жд вокзал в первые недели войны, когда проходила массовая эвакуация,а вокруг были установлены баррикады и противотанковые ежи.
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Фото: «Пассажирский транспорт»