Какие войны пережила Одесса?

Век XXI для Одессы, как и для всей Украины и всего мира, начался с войны, вызванной агрессией россии. К сожалению, это не первая война, которая пришла в наш город. На протяжении своей истории Одесса пережила три войны – Первую мировую, гражданскую и Вторую мировую. Однако наш город выстоял и стал еще лучше, войдя в число самых красивых городов мира.

Первая мировая: ночные обстрелы и бомбардировки

Начало Первой мировой войны пришлось на 28 июня 1914 года, вернее, в этот день был убит наследник австро-венгерского престола принц Фердинанд, что и послужило поводом к началу войны. Российская империя поддержала Сербию, и Германия в ответ объявила России войну. У призывных пунктов в Одессе собралось огромное количество людей. За теми, кто уходил в армию, сохраняли должности, а их семьям на протяжении всей войны выплачивали половину жалованья.

Все ужасы войны Одесса ощутила на себе уже в начале осени. Турки перекрыли путь торговым кораблям через Босфор и Дарданеллы, из-за чего в порту остановились работы и скопилось огромное количество судов. Поднялись цены на продукты, сократилось производство, не хватало специалистов, ведь большинство из них воевали на фронте.

Так же, как и сегодня, противник пытался запугать Одессу. Был разработан план нападения на город, и в одну из октябрьских ночей город стал мишенью для вражеских миноносцев. В результате обстрела в порту были повреждены транспортные суда, завод на Пересыпи и нефтяная гавань. Были и человеческие жертвы – погибли 30 человек, которых похоронили в братской могиле на Втором кладбище.

Для защиты подступов к Одессе в море были созданы минные поля и восстановлены береговые укрепления. Однако враги все равно искали способ устрашения одесситов. В апреле 1915 года в ночь перед пасхальными праздниками турецкие корабли обстреляли Одессу и собирались устроить бомбардировку города. Однако этого не случилось – турецкий крейсер, который должен был стрелять по Одессе, подорвался на мине и затонул.

Малолетних патриотов искали с полицией

Во время Первой мировой войны юное поколение Одессы стало настоящим кошмаром для полиции не только нашего города, но и всей страны. Мальчишки 10-15 лет на волне патриотизма убегали из дома, чтобы отправиться на фронт защищать город и родину. Их ловили, возвращали в семьи, но уже на следующий день в газетах снова появлялось объявление о том, что родители ищут очередного «героя», мечтавшего отправиться в самый центр военных действий.

Гражданская война: опять власть меняется!

В начале 1918 года власть в городе оказалась в руках большевиков, и в Одессу был направлен Михаил Муравьев, жестокий и тщеславный тип с замашками диктатора. Его задачей было усиление борьбы с Румынией, захватившей территорию Бессарабии. Муравьев отправил румынскому королю ультимативную телеграмму, обещая за три дня дойти до Бухареста. Однако эти планы бесславно провалились, так как записываться в большевистскую армию одесситы не спешили.

Когда весной 1918 года австро-германские войска продвинулись вглубь Украины, одесская городская дума провела переговоры с немецким командованием на станции Раздельная. Стороны договорились, что немцы позволят советским войскам убраться из города и только после этого зайдут в Одессу.

Во время немецкой оккупации в политической жизни Одессы царило затишье, чего нельзя сказать о деятельности подпольщиков. Они отправили под откос поезд с австрийскими солдатами, взорвали оружейные склады в Раздельной, а на заводах Анатры сожгли несколько десятков аэропланов.

В декабре 1918-го в Одессу вошли войска Директории, и немцы оставили город. Также в городе высадился французский десант. Консул Эмиль Энно предложил генералу Гришину-Алмазову руководство Одессой при условии, если тот сумеет выгнать из города петлюровцев. Гришин-Алмазов с задачей справился, но удержать город не смог.

В апреле из Одессы ушли и французы, в город ворвался отряд атамана Григорьева, и бандиты стали неприкрыто грабить одесситов. С большими трудами банду Григорьева удалось вывести из города, однако согласился атаман на это только после того, как получил взятку в виде трех вагонов мануфактуры. Затем Одессе за короткое время пришлось пережить деникинщину, разгул бандитизма и красный террор, которым ознаменовалось установление советской власти в 1920 году.

Вторая мировая: Одесские партизаны были кошмаром для румын

Первые бомбы упали на Одессу через месяц после начала Второй мировой войны. А в августе началась 73-дневная оборона города. Командование отдало приказ защищать Одессу до последнего, и в городе было объявлено осадное положение.

Немцы были уверены, что максимум через неделю они смогут пройтись парадным маршем по Одессе, но мужество ее защитников стало для них весьма неприятным сюрпризом. Попытка фашистов высадить десант окончилась позорным провалом. Тогда они стали требовать, чтобы их союзники – румынские войска – усилили наступление на Одессу. Над городом по 10-15 раз в сутки пролетали вражеские бомбардировщики, сбрасывая снаряды на мирные кварталы и защитников Одессы. Согласитесь, что это до боли напоминает сегодняшнюю ситуацию.

16 октября 1941 года в половине шестого утра из Одессы вынужденно ушел последний корабль с защитниками города. А румынские войска вошли в Одессу только к вечеру, так как боялись, что их ожидает ловушка. Однако спокойная жизнь оккупантам только снилась – в катакомбах оставались партизаны, которых румыны боялись до икоты. На протяжении всего времени оккупации они не давали ни минуты передышки фашистам.

Так продолжалось два с половиной года. И наконец утром 10 апреля 1944 года Одесса была полностью освобождена от румынов и немцев войсками 3-го Украинского фронта под командованием одессита – генерала армии Родиона Малиновского.

Ирина Сорокина

Источники: uc.od.ua; dumskaya.net; vnews.agency; gazeta.ru; historyrussia.org; babel.ua; foto-history.livejournal.com; timetoast.com; tudoy-sudoy.od.ua; kommersant.ru; hor.net.ua