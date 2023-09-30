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Любашевке — 233: как сегодня живет колбасная столица с давними турецкими корнями

Любашевке — 233: как сегодня живет колбасная столица с давними турецкими корнями

Поселение Любашевка возникло на землях, подчиненных Оттоманской империи, недалеко от истоков реки Чичиклии («Долина роз»). Глинобитные мазанки поселенцы сначала обустроили по бокам Довгенькой балки, богатой степными источниками, назвав деревушку Довгенькой. Впоследствии казаки переименовали его в Черноморское.

Такие поселения на берегах байраков и рек Одесщины организовывались на принципах «займанщины». По этому поводу была популярна поговорка: «Что не байрак, то казак, что не овраг – это гайдамачок».

Впервые о казацком селе Довгенькое-Черноморское упоминается в XVIII веке. В государственном акте начала XIX века он уже значится как Любашевка — владение сотника Демида и поручика Тараса Васильевых, детей Любашских, а также сотника Даниила Павлюка. Недалеко находились хутора Софиевка и Николаевка, ставшие впоследствии микрорайонами поселка.

Однако задолго до официальной даты основания в Одесской области Любашевки здесь жили подданные турецкого султана: украинцы, турки, татары, волосы (молдаване), евреи, армяне.

Красноречиво поведают о жизни предков любашевчан экспонаты народного историко-краеведческого музея, с большой любовью взлелеянного краеведом Юзефом Клейманом в 1982 году.

Церковь уничтожали динамитом

Железнодорожная станция Любашевка

В 1811 году городок украсила каменная Михайловская церковь, возведенная на средства помещика Василия Любинского.

Быстрое развитие волостного центра Ананьевского уезда Херсонской губернии началось в конце XIX века в связи со строительством железной дороги Балта-Ольвиополь. В 1868 году была построена степная железнодорожная станция, что позволило землевладельцам отгружать выращенное зерно.

Со временем древняя архитектура была уничтожена. Не сохранилось и сакральное сооружение, которое рвущие чиновники уничтожили с помощью динамита в конце 70-х.

Провели газ за… колбасу

Карта из колбасы

По легендам, несколько веков назад чумаки перед опасным путешествием Диким полем предусмотрительно запасались колбасой именно в Любашевке.

Вкусную пищу складывали в бочки и заливали смальцем. Возвращаясь назад, они рассчитывались с местными купцами солью и другим товаром, что существенно способствовало развитию города. При «союзе» местные чиновники, благодаря именно копченой колбасе и балыку, решили вопрос газификации Любашевщины. С началом 2013 года фестиваля-ярмарки «Новый Любашевский базар» для возрождения гастрономических традиций, сохранения и развития национальных ремесел и промыслов домашняя колбаса признана брендом Любашевщины.

Официальный статус столицы украинской колбасы Любашевка подтвердила в 2021 году, установив на колбасном фестивале национальный рекорд. Из нарезки домашней копченой колбасы была выложена самая большая карта Украины размером 2,9 на 1,87 метра и весом 25 килограммов.

После победы над рашистами художественно-гастрономический фестиваль снова зашумит на старинном млечном пути, удивляя гурманов новыми рекордами.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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