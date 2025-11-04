Ключевые моменты:

На месте захоронения Андрея Шевердина состоялся молебен и открытие памятника. Почтить память пришли его сослуживцы, друзья, преподаватели и жители Черноморска.

До войны он учился за границей, но, когда началось полномасштабное вторжение, вернулся домой и вступил в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Андрей сражался на Запорожском, Сватовском и Харьковском направлениях. 29 октября 2023 года он погиб под селом Шийковка на Харьковщине. Ему было всего 25 лет.

Память Андрея Шевердина в Черноморске: молебен, автопробег и футбольный турнир

В Черноморске прошла церемония памяти пограничника Андрея Шевердина, погибшего во время боевого задания на Харьковщине. Мероприятие началось с молебна на месте его захоронения. Там же открыли памятник, установленный семьей Героя.

Почтить память пришли побратимы Андрея, которые недавно вернулись с фронта, друзья, преподаватели и жители города.

После выступлений и минут молчания участники мероприятия устроили автопробег — колонна автомобилей с украинскими флагами проехала по центральным улицам Черноморска, создавая символическую «цепь единства» в честь всех защитников Украины.

Читайте также: В Одесской области развернули полевой центр идентификации погибших военных – NYT

Андрей Шевердин до войны учился за границей, но, когда Россия начала полномасштабное вторжение, решил вернуться домой и защищать Родину. Он служил на Запорожском, Сватовском и Харьковском направлениях, проявляя мужество и верность присяге.

29 октября 2023 года, выполняя боевое задание под селом Шийковка в Изюмском районе, Андрей погиб. Ему было всего 25 лет.

Завершилось мероприятие футбольным турниром его памяти. В игре приняли участие пограничники, друзья Андрея, его учителя и жители Черноморска. Матч стал символом благодарности, единства и живой памяти о тех, кто защищает Украину.

Читайте также:«Ушел к своим»: на фронте погиб Юрий Глодан, чью семью убила ракета рашистов в ЖК «Тирас»

Фото — пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины