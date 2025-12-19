Ключевые моменты:
- Ночная атака дронов РФ по Одесчине затронула железную дорогу.
- Ранена сотрудница «Укрзалізниці», повреждены объекты на станции.
- Из-за последствий атаки вносятся изменения в расписание электричек.
Как сообщил председатель правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский, во время атаки в ночь на 19 декабря была ранена обломком железнодорожница-сигналистка.
«Нашу коллегу сразу доставили в больницу, коллеги рядом. Ранение некритическое, но делают операцию. Мы же сделаем со своей стороны все возможное для ее скорейшего восстановления», – написал глава правления компании-перевозчика на своей странице в «Фейсбуке».
По данным Одесской областной прокуратуры, пострадавшей женщине 58 лет.
На станции также повреждены энергетическая инфраструктура, административное здание, автомобили и гаражи.
По словам Александра Перцовского, несмотря на разрушение, движение в одесском узле обеспечено.
В то же время сообщается, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и устранения последствий атаки вносятся изменения в расписание пригородных поездов в период с 19 по 22 декабря.
Временно не будут курсировать следующие электрички:
19 и 20 декабря
- №6208 Одесса-Главная (06:05) – Раздельная 1 (07:45);
- №6207 Раздельная 1 (09:09) – Одесса-Главная (10:49).
19, 20 и 21 декабря
- №6254 Одесса-Главная (10:50) – Подольск (14:42);
- №6274 Подольск (14:44) – Помошная (19:30).
20, 21 и 22 декабря
- №6273 Помошная (06:20) – Подольск (11:27);
- №6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24).
Пассажиры могут воспользоваться такими альтернативными маршрутами:
- №6252 Одесса-Главная (08:30) – Раздельная 1 (10:05) – Вапнярка;
- №6255 Вапнярка – Раздельная 1 (12:21) – Одесса-Главная (14:02);
- №6202 Одесса-Главная (16:10) – Раздельная 1 (17:50);
- №6272 Подольск (06:58) – Помошная (11:37);
- №6275 Помошная (13:20) – Подольск (18:11);
- №6259 Вапнярка – Подольск (14:44) – Одесса-Главная (18:34).
