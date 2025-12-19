Ключевые моменты:

Ночная атака дронов РФ по Одесчине затронула железную дорогу.

Ранена сотрудница «Укрзалізниці», повреждены объекты на станции.

Из-за последствий атаки вносятся изменения в расписание электричек.

Как сообщил председатель правления компании «Укрзалізниця» Александр Перцовский, во время атаки в ночь на 19 декабря была ранена обломком железнодорожница-сигналистка.

«Нашу коллегу сразу доставили в больницу, коллеги рядом. Ранение некритическое, но делают операцию. Мы же сделаем со своей стороны все возможное для ее скорейшего восстановления», – написал глава правления компании-перевозчика на своей странице в «Фейсбуке».

По данным Одесской областной прокуратуры, пострадавшей женщине 58 лет.

На станции также повреждены энергетическая инфраструктура, административное здание, автомобили и гаражи.

По словам Александра Перцовского, несмотря на разрушение, движение в одесском узле обеспечено.

В то же время сообщается, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и устранения последствий атаки вносятся изменения в расписание пригородных поездов в период с 19 по 22 декабря.

Временно не будут курсировать следующие электрички:

19 и 20 декабря

№6208 Одесса-Главная (06:05) – Раздельная 1 (07:45);

№6207 Раздельная 1 (09:09) – Одесса-Главная (10:49).

19, 20 и 21 декабря

№6254 Одесса-Главная (10:50) – Подольск (14:42);

№6274 Подольск (14:44) – Помошная (19:30).

20, 21 и 22 декабря

№6273 Помошная (06:20) – Подольск (11:27);

№6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24).

Пассажиры могут воспользоваться такими альтернативными маршрутами:

№6252 Одесса-Главная (08:30) – Раздельная 1 (10:05) – Вапнярка;

№6255 Вапнярка – Раздельная 1 (12:21) – Одесса-Главная (14:02);

№6202 Одесса-Главная (16:10) – Раздельная 1 (17:50);

№6272 Подольск (06:58) – Помошная (11:37);

№6275 Помошная (13:20) – Подольск (18:11);

№6259 Вапнярка – Подольск (14:44) – Одесса-Главная (18:34).

