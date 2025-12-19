Ключевые моменты:

В результате массированной дроновой атаки часть Одессы осталась без света, воды и отопления.

В Пересыпском районе зафиксированы повреждения жилых домов – выбиты 83 окна.

На месте работает городской оперативный штаб, организован подвоз технической воды и прием заявок на компенсации.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал в пострадавшем районе.

По данным пресс-службы Одесского горсовета, по результатам обследований в Пересыпском районе после ночной вражеской атаки зафиксированы повреждения в жилых домах. В общей сложности выбиты 83 окна.

В пострадавшем от вражеской атаки районе с утра развернут городской оперативный штаб. Здесь одесситы могут получить консультацию по компенсации по программе «єВідновлення» и подать документы на получение помощи из городского бюджета.

Также можно обращаться в Пересыпскую районную администрацию по телефонам (048) 750-24-21, (048) 755 72 79.

С 8:30 в Пересыпском районе организован подвоз технической воды.

«Воды на поселке нет нигде. Отопление и свет отсутствуют частично. Хуже всего район от Бочарова до Паустовского, там ничего нет», – рассказывают местные жители.

Как сообщалось ранее, очередная вражеская атака дронами на Одесчину пришлась и на железнодорожную инфраструктуру. Разбит пост на одной из станций, ранена женщина – сотрудница железной дороги.

