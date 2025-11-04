Ключевые моменты:

Бювет на улице Дальницкой закроют из-за проведения регламентных работ.

На проспекте Леси Украинки продолжается ремонт — завершить его планируют к 11 ноября.

Где в Одессе можно набрать воду во время ремонта бюветов

В пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что с 5 по 11 ноября не будет работать бюветный комплекс на улице Дальницкой, 25. В это время там будут проводить регламентные работы.

Кроме того, ремонт бювета на проспекте Леси Украинки, 33, продлится до 11 ноября.

Одесситам напоминают, что ближайшие точки, где можно набрать воду, находятся в Прохоровском и Михайловском скверах. Также ближайшие бюветы к Леси Украинки работают на 6-й станции Большого Фонтана и улице Гераниевой.

В КП «Сервисный центр» отметили, что всего в городе функционируют 17 бюветных комплексов, где одесситы могут бесплатно получить питьевую воду.

