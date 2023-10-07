Балте — 497 лет: чем интересен город с более чем 50 объектами культурного исторического наследия

День рождения Балты жители отмечали широко – с ярмарками, концертами, народными гуляниями, фейерверками и обязательным угощением тортом. Но с началом русско-украинской войны второй год ничего этого нет. Но город этого не стал менее интеремсным. Рассказываем, что есть в Балте, какие достопримечательности, что там можно посмотреть.

Седьмого октября свой 497-й день рождения город отметит велопробегом, спортивными турнирами, возложением цветов к памятным знакам и благотворительной акцией в поддержку ВСУ.

Кто основал город Балта

Балта – город небольшой, но по количеству достопримечательностей занимает второе место в Одесской области, уступив первенство Измаилу. Она занесена в реестр исторических городов Украины — здесь насчитывается 53 объекта культурного наследия.

О Балте говорят – не Бессарабия и не Причерноморье, скорее Подолье или Приднестровье. А точнее, и то, и другое. Ведь Балта находится по обе стороны реки Кодыма.

Здесь до сих пор отдаются времена польских князей Любомирских, графов Роникеров, Собанских и Белина-Бжезовских. Они занимались земледелием и развивали этот край. По данным краеведа Александра Таскина, в костеле Святого Станислава было зарегистрировано много иностранных подданных: австрийские, венгерские, немецкие, прусские, французские и другие национальности. Все они вместе с украинцами, евреями, россиянами вплели свою ленту в венок украинской культуры.

Первые достоверные упоминания о существовании на этой территории небольшого городка относятся к 30-м годам XVII века.

Два города по обе стороны реки Кодыма

А в начале XVIII века поляки решили укрепить свою границу с Османской империей. Ближайшее к реке Кодыме было село Палиево Озеро, принадлежавшее роду Любомирских. Князь Юзеф Любомирский в 1738 году на левой стороне Кодымы начал строительство города-крепости, назвав его в свою честь Юзефградом.

Турки начали строить город на правой стороне реки Кодымы. Город назвал Балта, что в переводе означает «топор». Турецкое правительство способствовало заселению этого региона: на первых порах жители так называемой Ханской слободы освобождались от налогов, впоследствии платили десятую долю из доходов. Население слободы составляли украинцы, молдаване, евреи, русские и армяне. К концу XVII — началу XVIII века в эти места переселились и русские староверы (старообрядцы). До сих пор в Балте есть их большие районы, две церкви и кладбища.

В то же время город (обе его исторические части — Балта и Юзефград) страдали от постоянных русско-турецких и русско-польских войн, вооруженных восстаний и разбойничьих набегов. Отсюда с 1768 года началась пятая по счету русско-турецкая война.

В Балте проходили шесть ярмарок в течение года

В 1793 году, после раздела Польши и захвата Россией османских земель юга Украины, Юзефград и Балта вошли в состав Российской империи. В 1797 году города объединили в один под названием Балта.

Балта становится одним из самых крупных торговых центров юга Украины в середине XIX века. А способствовало этому выгодное географическое положение – на перекрестке важных торговых путей из Украины в Бессарабию, Молдавию, Валахию и черноморских портов.

Здесь регулярно проходило шесть ярмарок:

20 апреля — в день святого Георгия;

29 июня — в праздник Петра и Павла;

6 августа — на Преображение;

1 января — на Новый год;

14 января — на Василия Великого;

на Троицу — Троицкая ярмарка.

Быстро шла торговля пшеницей, скотом, салом, шерстью, кожей. Троицкая ярмарка знаменитой была, в первую очередь, торговлей лошадьми.

Святыни и достопримечательности города, которыми гордятся балтяне

Балта. Мужской монастырь Балта. Особняк князя Любомирского

Гордятся в Балте старинными святынями, имеющими свои древнейшие истории, трагические и величественные. Среди них Свято-Успенский собор, Свято-Покровский мужской монастырь Феодосии, Свято-Троицкий храм, Николаевская старообрядческая церковь. А также здания бывших мужской и женской гимназий, костёл Святого Станислава, рядом с которым поместье князя Любомирского, где ныне находится педучилище. Соборная площадь с уникальной пожарной 30-метровой каланчей, синагога и другие достопримечательности. Краеведческий музей в Балте запечатлевает исторические моменты в музейных экспонатах, вдохновляет посетителей художественными выставками, художественно-просветительскими и общественными мероприятиями.

Древние здания словно полотенцем тянутся вдоль центральной улицы города, когда-то носившей имя Котовского, а сегодня – Любомирская. Кстати, о городских улицах. Еще задолго до декоммунизации всем им возвращены старые названия. На домах давно красуются таблички с несколькими названиями, что очень удобно как местным жителям, так и гостям города.

В Балте есть подземный город под рекой

Одной из важных задач балтяны считают исследование таинственных подземных ходов. С этой целью в свое время в район были приглашены специалисты Одесского национального университета имени Мечникова. Ученые и занялись исследованием катакомб, о которых местные жители знали давно и использовали их в качестве подвалов, храня там запасы провианта. Очень привлекали эти таинственные походки мальчишек, которые любили здесь искать сокровища. В целях безопасности власти были вынуждены закрыть ходы в катакомбы.

Именно экспедиция университета установила, что подземелье – это разветвленная сеть, которая, по всей видимости, проходит под рекой Кодымой, соединяя две части города, которые находились в разных государствах – Османской империи и Речи Посполитой.

Галерея подземных ходов практически повторяет краковские. Поэтому власти стремятся сделать подземный город туристическим объектом.

А еще Балта привлекала Ивана Котляревского, царя Николая II, Михаила Кутузова, возведшего здесь военные казармы, Симона Петлюру, Самуила Шварцбарта и других. Здесь родился космонавт Григорий Шонин, филолог-славист Виктор Григорьевич, писатель Семен Цванг и другие выдающиеся люди, любившие и прославляющие свой родной край.

Программа празднования Дня города Балты и общины

Суббота, 7 октября

9:30 – Возложение цветов. Мемориал Славы, Памятный знак воинам-интернационалистам, памятный знак жертвам ГЕТТО, памятник Т.Г. Шевченко, памятный знак жертвам Голодомора

10:00 — Патриотическое мероприятие ВИА «Рассвет» (возле фонтана). Выставка декоративно-прикладного искусства, мастер классы от «Центра детского творчества» (возле Центра)

12:00 — Арт городок «Детям – с любовью!» (территория взрослой библиотеки):

Концерт детского творчества школы искусств

Поселок художников

Аквагрим

Фотозона

«Сказочный городок» (раскраски, книжная выставка)

10:00-12:30 — Турнир по футзалу «Кубок мэра»; турниры по шахматам и шашкам (городской стадион, шахматно-шашечный клуб)

Воскресенье, 8 октября

11:00 — Выступление Народного духового оркестра (возле фонтана)

Читайте также: