Ключевые моменты:

После ночной массированной атаки дронов РФ перекрыт участок трассы Одесса – Рени на территории села Маяки.

Водителей просят временно воздержаться от поездок в данном направлении.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Как сообщает сегодня утром Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области, перекрыт участок автодороги М-15 Одесса – Рени (на Бухарест), что на территории села Маяки.

«Приносим извинения за неудобства и просим водителей по возможности воздержаться от поездок в данном направлении», – информирует пресс-служба ведомства.

О возобновлении движения на данном участке дороги будет сообщено дополнительно.

Напомним, этой ночью Россия повторно атаковала ударными беспилотниками инфраструктуру села Маяки на Одесчине.

В течение предыдущего дня, 18 декабря, россияне трижды били по мосту в районе села Маяки на трассе Одесса – Рени, возле Днестровского лимана. Момент одного из «прилетов» запечатлели читатели «Одесской жизни»:

Один из ударов пришелся по гражданскому автомобилю: погибла женщина, а трое ее детей ранены.

