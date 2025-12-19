Ключевые моменты:

Спасатели ДСНС в Одесской области до 16 часов за смену проводят в укрытиях из-за тревог.

Работа крайне сложна, ведь удается погасить пожар, несмотря на сигналы тревоги.

Самая сложная ситуация в Одессе и Арцисе.

Работа спасателей во время тревог

Воздушные тревоги в Одесской области объявляют большую часть суток, а спасатели ГСЧС работают в режиме постоянной опасности

По словам спикера ДСНС в Одесской области Марины Авериной, за одну смену спасатели проводят в укрытиях 16 часов из-за тревог. Однако параллельно им удается тушить пожары и устранять последствия атак.

Следует отметить, что работа в таких условиях крайне сложна. К примеру, этой ночью в Одесской области в очередной раз горел энергетический объект. Однако спасатели огонь погасили быстро, невзирая на сигналы тревоги.

В районах без электричества и воды помогают спасатели из других областей Украины. Работники ДСНС доставляют техническую и питьевую воду, поддерживают людей и обеспечивают работу пунктов несокрушимости. К слову, всего в Одесском регионе функционирует 48 пунктов ДСНС: 43 стационарных на базе пожарных частей и 5 палаточных в людных местах.

В общем, сложнее всего сейчас в Одессе и Арцисе, ведь в последнее время оккупанты чаще атакуют критическую инфраструктуру этих двух населенных пунктов.

Напомним, что 19 декабря Россия снова атаковала Одесскую область. Дрон нанес очередной удар по мосту в деревне Маяки через Днестровский лиман. Участок трассы Одесса – Рени в районе Маяков остается закрытым. Также приостановлено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени.