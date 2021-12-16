Одесские истории: как строили и открывали первую железную дорогу из Одессы в Балту

16 декабря 1865 года была торжественно открыта Одесская железная дорога, которая соединяла Одессу и Балту. В порту прошел торжественный молебен, а затем более 200 участников мероприятия сели в поезд, который отправился до станции Михельсталь (Веселый Кут), где состоялся торжественный обед.

Необходимость строительства Одесской железной дороги возникла более 150 лет назад, когда Российской империи потребовалось соединить юго-западную часть страны с остальной территорией. И первой такой дорогой стала Одесса — Балта, строительство которой началось в 1863 году в районе Бирзулы. Ее строили около трех лет и оплачивали работы из государственной казны. Дорога стала первой линией будущей Юго-Западной железной дороги, которая в течение 25 лет оставалась самой крупной в Российской империи.

Вскоре правительство приняло решение строить железные дороги не за казенный счет, а при участии акционерных компаний. Акционерам гарантировали большие льготы и продали даже государственные железные дороги. Концессию на Одесскую железную дорогу получило Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ). Оно приняло на себя обязательство приобрести у государства дорогу от Одессы до Балты и построить железнодорожную линию от Кишинева до границы с Румынией. Все эти линии получили название Одесская железная дорога.

Одесские предприниматели предлагали также организовать движение грузов между важнейшими предприятиями города. Мимо Слободки-Романовки проходила железнодорожная ветка в Одесский порт и на Пересыпь, что в дальнейшем положило начало колосовскому направлению. С ростом пассажирского сообщения было решено строить для поездов местного сообщения отдельную железнодорожную станцию. Первый одесский вокзал находился в районе Алексеевской площади, а тупиковая станция — в районе Итальянского бульвара.

Источники: grad.ua; baltatown.narod.ru; Википедия

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