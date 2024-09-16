В Одессе хотят переименовать железнодорожную остановку: стартовало голосование

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Переименование остановочного пункта «1297 км» иницировала администрация Регионального филиала «Одесская железная дорога» Акционерного общества «Украинская железная дорога». А поскольку остановочный пункт расположен в Пересыпском районе между железнодорожными станциями «Одесса — Сортировочная» и «Одесса — Восточная», железнодорожники обратились в исполком Одесского горсовета.

Электронное обсуждение проводится с 16 сентября до 30 сентября 2024 года на веб-портале Одесского городского совета «Социально активный гражданин»: citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение».

Что не так с названием «1297 км»

Название станции «1297 км» — это расстояние до пункта от так называемого нулевого километра, который находится на территории страны-агрессора.

Именно поэтому указанное название подпадает под требования Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» и подлежит обязательному переименованию.

При этом отмечается, что фактически станция сейчас носит название «Шевченко», а название «1297 км» фигурирует только в документах железнодорожников.

В мэрии подчеркнули, что переименование не требует финансовых затрат из бюджета города Одессы.

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